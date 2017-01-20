Аксенов заявил, что 2017 год станет решающим для развития Крыма

«Текущий год станет решающим в реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В этом году в рамках программы запланированы работы по проектированию и строительству 250 объектов. На эти цели предусмотрено более 54,5 миллиардов рублей», — сказал Аксенов на торжественном собрании, посвященном Дню Республики Крым.

Аксенов подчеркнул, что многие крымские проекты выходят далеко за региональные рамки. Они по своему значению являются всероссийскими, — подчеркнул глава республики.

Правительство РФ в августе 2014 одобрило ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Общий объем финансирования — 769,54 миллиарда рублей, в том числе бюджетные средства составят 738,1 миллиарда рублей, внебюджетные источники — 31,427 миллиарда рублей. ФЦП должна обеспечить динамичное развитие полуострова, помочь модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона, способствовать развитию приоритетных для округа секторов экономики, повышению качества жизни населения.

День Автономной Республики Крым отмечается 20 января.