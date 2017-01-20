Аксенов заявил, что 2017 год станет решающим для развития Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что текущий год станет решающим для реализации
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что текущий год станет решающим для реализации
«Текущий год станет решающим в реализации федеральной целевой программы
Аксенов подчеркнул, что многие крымские проекты выходят далеко за региональные рамки. Они по своему значению являются всероссийскими, — подчеркнул глава республики.
Правительство РФ в августе 2014 одобрило ФЦП по
День Автономной Республики Крым отмечается 20 января.