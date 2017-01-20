Алексей Бурнашов сохранит место в Госдуме. Пермский краевой суд отказал в удовлетворении иска главе Национального родительского комитета Ирине Волынец. Лидер комитета пыталась оспорить результаты выборов в Государственную думу по одномандатному избирательному округу № 59. Ирина Волынец также настаивала на пересчёте голосов.

Однако краевой суд отклонил иск в полном объёме. Это значит, что Алексей Бурнашов не лишится мандата и сохранит место в Госдуме.

Напомним, Ирина Волынец была конкурентом Алексея Бурнашова на выборах 2016 года по одномандатному избирательному округу № 59. Но нужного количества голосов избирателей ей собрать не удалось.