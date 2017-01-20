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13:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Краевой спорт доверили главе Кировского района

Новым главой Минспорта края стал руководитель Кировского района Перми Олег Глызин, сообщили «Ъ» в ведомстве. Он сменил на этом посту находящегося под следствием Павла Ляха.

Господин Глызин родился 16 сентября 1972 года. В 1993 году окончил с отличием Пермское высшее военное командно-тыловое училище ВВ МВД России. После окончания училища проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, работал в охранных предприятиях.

Господин Глызин был близок к бывшему депутату заксобрания края Сергею Прохорову: возглавлял принадлежавшие экс-парламентарию предприятия «ЖБК-7″, птицефабрика “Сылвенская”, Трест Первый».

В январе 2012 года стал победителем открытого конкурса на замещение вакантной должности главы администрации Кировского района и был утвержден в этой должности на заседании Пермской городской Думы.

«Он физкультурник, исполнительный человек. Поскольку основная часть спортивных строек сейчас идет в Перми, логично, что на это должности будет человек из администрации города» — пояснил «Ъ» источник в администрации губернатора.

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