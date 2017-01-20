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12:50 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Войну в Гамбии отложили до полудня

Президенты Мавритании, Либерии и Гвинеи сначала попытаются уладить конфликт мирно.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Военная операция армии в Гамбии, начатая армией Сенегала с разрешения Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), приостановлена до 12 часов сегодняшнего дня (15:00 мск).

До этого времени у действующего президента Гамбии Яйи Джамме еще есть шанс добровольно передать власть Адаме Барроу, который победил на выборах 1 декабря 2016 года. Для того чтобы поспособствовать мирному разрешению политического кризиса, в Банжул вылетели президенты Мавритании, Либерии и Гвинеи.

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«Если к полудню он (Яйя Джамме.— “Ъ”) не согласится отойти от власти, то мы начнем военное вторжение под флагом президента Гвинеи Альфа Конде», — заявил сегодня ночью председатель комиссии ЭКОВАС Марсель де Соуза. Повлиять на решение господина Джамме также попытаются лидеры других западноафриканских стран — президент Гвинеи Альфа Конде, президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф и президент Мавритании Мохаммед ульд Абдель-Азиз.

О том, что войска Сенегала вошли на территорию Гамбии с разрешения ЭКОВАС, сообщалось еще вчера вечером. Кроме того, о готовности поучаствовать в совместной военной операции против Яйи Джамме говорили и власти Нигерии — наиболее богатой страны региона, где и находится штаб-квартира ЭКОВАС.

Напомним, что Адама Барроу несколько лет получал образование и работал охранником в Лондоне. Затем он вернулся в Гамбию и занялся бизнесом, а 1 декабря 2016 года выиграл президентские выборы.

При этом действующий президент Яйя Джамме, правящий страной с 1996 года, сначала признал свое поражение, а затем отказался передавать власть, сославшись на нарушения в ходе голосования. В результате господину Барроу пришлось на время бежать в соседний Сенегал, где он и принял президентскую присягу в гамбийском посольстве.

Права Адама Барроу на власть в Гамбии признали ЭКОВАС и Совет Безопасности ООН. «Это победа гамбийской нации. Наш национальный флаг будет высоко развеваться среди флагов самых демократических наций мира», — написал господин Барроу в Twitter сразу после инаугурации. Впрочем, в Банжул он намерен вернуться лишь после завершения военной операции и отставки своего политического соперника.

Как сообщает агентство Reuters, в ЭКОВАС настаивают, что Яйя Джамме не сможет остаться в Гамбии после отставки. По словам Марселя де Соуза, «об этом не может быть и речи» — господину Джамме предложено выехать в Гвинею, после чего он сможет сам выбрать страну, в которой хочет жить.

Кирилл Кривошеев

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