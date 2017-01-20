Евгений Куйвашев дал поручения мэрам по инфраструктурным проектам и поддержке жителей

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, глава Тавдинского городского округа Виктор Лачимов доложил Куйвашеву о том, что экономика муниципалитета в прошлом году, несмотря на непростые условия, сохранила позитивную динамику: оборот организаций по всем видам экономической деятельности, по предварительным данным, составит 1,8 млрд руб. (102,9% к уровню 2015 года).

Одной из самых серьезных проблем, по словам главы города, до последнего времени оставались последствия весеннего паводка, разрушившего подсобные хозяйства тавдинцев. Несмотря на то, что областные и муниципальные власти совместно с экстренными службами заблаговременно — за два месяца — предприняли все меры по предотвращению последствия весеннего половодья, сады и огороды жителей города были затоплены. Жилые дома не пострадали.

По решению Евгения Куйвашева, принятому в ходе рабочей встречи с Виктором Лачимовым, муниципалитету будет выделено 3,8 млн руб., которые будут направлены на компенсацию убытков горожан. Кроме того, по поручению губернатора согласовано выделение финансирования на ремонт здания Центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония».

«Держите меня в курсе решения вопроса по реконструкции здания центра “Гармония”. Ваша задача сегодня — провести ремонт кровли, на эти цели средства уже предусмотрены. Далее нужно проанализировать, что сделать во вторую очередь и поэтапно осуществить ремонт», — поручил губернатор главе Тавдинского городского округа.

Виктор Лачимов доложил, что в планах муниципалитета, помимо ремонта крыши, также покупка автобуса для Центра творческого развития и установка мягких кресел в зале «Гармонии».

Глава Ирбита Геннадий Агафонов доложил Евгению Куйвашеву о ходе реализации важнейшего для города и региона проекта — строительстве дома для 18 врачей Ирбитской центральной городской больницы. Это проблемный долгострой, работы на котором затянулись на 25 лет. Куйвашев ранее дал поручения по завершению строительства объекта и взял ситуацию под личный контроль.

«По вашему поручению дом для врачей достроен. В настоящее время завершается оформление необходимой документации, затем квартиры будут распределены между семьями врачей», — доложил Агафонов.

Также в ходе встречи глава муниципалитета проинформировал губернатора о том, что в Ирбите в течение года планируется завершить строительство двух газовых котельных, реконструкцию футбольного поля на стадионе «Юность», подготовить проект ремонтных работ шести жилых домов, входящих в перечень объектов культурного наследия.

По словам Геннадия Агафонова, за прошлый год в Ирбите было введено в эксплуатацию более 2,8 тыс. квадратных метров жилых домов — годовой план выполнен на 125,5%. Ведется программа сноса ветхого и аварийного жилья, в ходе которой возникли проблемы с подрядчиком. Муниципальные власти уже нашли выход из ситуации: они приобретут на средства городского бюджета квартиры для ирбитчан на вторичном рынке и подадут исковое заявление в суд на подрядчика, не достроившего в срок объекты жилой недвижимости.

Ускоренными темпами программа переселения граждан из аварийного и ветхого жилья выполняется в Алапаевске: муниципалитет одним из первых в регионе переселил горожан из домов, признанных негодными для проживания до 2012 года. Программа продолжается. Об этом губернатору доложил глава города Станислав Шаньгин.

«За счет расселения горожан из ветхого и аварийного жилья у нас появился новый микрорайон в городе. Работа продолжается. Кроме того, мы ликвидировали очередь в детские сады, построив два новых детских сада», — доложил глава Алапаевска.

Глава Белоярского городского округа Павел Юдин проинформировал Евгения Куйвашева о том, что муниципалитет в 2017 году активно включается в программу по ремонту и реконструкции школ, для того, чтобы перевести образовательные учреждения на режим работы в одну смену.

«В 2016 году мы уже провели часть подготовительной работы и обследованию и оценке состояния зданий для того, чтобы в этом году начать ремонт школы № 1 в поселке Белоярский. Также летом мы планируем закончить работы по проектированию школы на 50 мест в селе Косулино. Далее в плане другие образовательные учреждения», — доложил Павел Юдин.