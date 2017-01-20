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13:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Краевой Минстрой возглавил «варяг»

Новым вице-премьером края, курирующим Минстрой, стал Сергей Галянин. В Минстрое отказались сообщить его биографию, источник в администрации губернатора сказал, что господин Галянин из новых министров — единственный «варяг».

Исходя из открытых источников, господин Галянин может являться главой управы, района Фили-Давыдково города Москвы. На эту должность он был назначен мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В биографии господина Галянина — служба в Вооруженных Силах (Москва, с 1994—2000 года), а затем работа на различных должностях в управе Фили-Давыдково: главный специалист службы по обеспечению режима секретности и мобилизационной подготовки, начальник организационного отдела, руководитель аппарата, заместитель главы. Он также является уроженцем Свердловской области.

Отметим, что ранее Минстрой курировал вице-премьер Владимир Рыбакин, однако губернатор предпочел отдать этот сектор другому специалисту.

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