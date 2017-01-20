Краевой Минстрой возглавил «варяг»
Новым
Новым
Исходя из открытых источников, господин Галянин может являться главой управы, района
В биографии господина Галянина — служба в Вооруженных Силах (Москва, с 1994—2000 года), а затем работа на различных должностях в управе Фили-Давыдково: главный специалист службы по обеспечению режима секретности и мобилизационной подготовки, начальник организационного отдела, руководитель аппарата, заместитель главы. Он также является уроженцем Свердловской области.
Отметим, что ранее Минстрой курировал