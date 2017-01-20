Ростовская область является «лидером» в ЮФО по кризисным ситуациям

«К таким районам области можно отнести Каменский и Цимлянский районы, города Ростов-на-Дону и Гуково, о сложившейся ситуации будем говорить на совещании с участием полпреда в феврале», — сообщил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Анатолий Сафронов, подводя итоги 2016 года.

По словам замполпреда, в некоторых муниципальных образованиях Ростовской области наблюдается публичное противостояние между местными и региональными органами власти, к такому городу он отнёс Таганрог.

Анатолий Сафронов добавил, что значительная утрата контроля над электоральными процессами допущена в Новочеркасске.

Он обратил внимание на проблемы местного самоуправления, связанные с наполняемостью местного бюджета.

«На местах по объективным экономическим причинам недостаточно финансируются целевые программы, что вызывает социальную и политическая напряженность», — резюмировал Анатолий Сафронов.