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15:59 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ростовская область является «лидером» в ЮФО по кризисным ситуациям

По количеству муниципальных образований, в которых имели место кризисные и подкризисные ситуации, носившие коррупционный, политический и экономический характер в 2016 году Ростовская область является «лидером» в Южном федеральном округе.

Источник: Аргументы и факты

«К таким районам области можно отнести Каменский и Цимлянский районы, города Ростов-на-Дону и Гуково, о сложившейся ситуации будем говорить на совещании с участием полпреда в феврале», — сообщил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Анатолий Сафронов, подводя итоги 2016 года.

По словам замполпреда, в некоторых муниципальных образованиях Ростовской области наблюдается публичное противостояние между местными и региональными органами власти, к такому городу он отнёс Таганрог.

Анатолий Сафронов добавил, что значительная утрата контроля над электоральными процессами допущена в Новочеркасске.

Он обратил внимание на проблемы местного самоуправления, связанные с наполняемостью местного бюджета.

«На местах по объективным экономическим причинам недостаточно финансируются целевые программы, что вызывает социальную и политическая напряженность», — резюмировал Анатолий Сафронов.

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