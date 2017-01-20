Бальбек: для России Крым стал символом сплочения перед внешними угрозами

Он подчеркнул, что в 2015 году жители полуострова впервые отмечали это событие, находясь в составе Российской Федерации.

«Республика Крым для огромной России стала не просто еще одним регионом, а символом сплочения перед внешними угрозами. Несмотря на попытки прессинга, мощные информационные атаки, неприятие Западом результатов нашего референдума, все огромное российское многонациональное и многоконфессиональное общество сплотилось вокруг своего лидера и не позволило кому-либо вмешаться во внутренние дела нашей страны», — приводит.

Он также подчеркнул, что полуостров дважды добровольно присоединялся к России, первый раз — при Екатерине II, а затем уже в марте 2014 года. И оба раза происходило это «не силой оружия и не каким-либо принуждением, а исключительно по своей доброй воле».

Депутат выразил уверенность, что история крымского полуострова, пережившего за последние годы немало испытаний, войдет в учебники.

«Сегодняшний праздник мы встречаем, можно сказать, во всеоружии. Это касается не только наших вооруженных сил, но и энергетической безопасности, и продуктовой автономии, и, как я считаю, Всевышний не оставил своей милостью наш полуостров, — проблемы с водой разрешились природным путем. Уверен, что в обозримом будущем в учебниках по истории России появится глава о Крыме — небольшом полуострове, который в XVIII веке добровольно присоединился к Российской империи, а в XXI веке при первой же возможности вернулся на Родину, ведь слово Россия на всех языках народов Крыма звучит одинаково».

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), 20 января отмечается День Республики Крым. Эта дата установлена законом РК «О праздниках и памятных датах в Республике Крым» и учреждена в честь восстановления Крымской автономии по результатам референдума 20 января 1991 года.