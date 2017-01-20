Отчет премьера за год работы правительства

«Партнеры по развитию и инвесторы должны быть уверены в стабильности Молдовы», — заметил Филип.

По случаю года со дня вступления в должность, Павел Филип дает брифинг. Во время своего выступления, премьер отметил, что за первый год руководства правительству удалось вернуть доверие инвесторов Молдовы.

Исполняется один год со дня назначения правительства Филипа

«В первую очередь мы подняли зарплаты в реальном секторе и индексировали пенсии. Мы укрепили нашу банковскую систему и приняли меры для снижения рисков в этой сфере», — заявил глава правительства.

Также Павел Филип добавил, что молдавское правительство намерено убрать преграды между людьми и учреждениями и укрепить сотрудничество.

«Мы начали реформировать систему образования и ведем переговоры с профсоюзами», — отметил премьер.

Филип призвал гражданское обществ быть более активным и предлагать свои решения, а также обратился с просьбой к оппозиции, чтобы те, в свою очередь, выдвигали реальные предложения.