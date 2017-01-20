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12:49 (мск), источник: Publika.md

Отчет премьера за год работы правительства

Год исполняется со дня назначения правительства Павла Филипа. За это время удалось стабилизировать политическую ситуацию в стране и восстановить доверие иностранных партнёров Республики Молдова.

Источник: Publika.md

По случаю года со дня вступления в должность, Павел Филип дает брифинг. Во время своего выступления, премьер отметил, что за первый год руководства правительству удалось вернуть доверие инвесторов Молдовы.

«Партнеры по развитию и инвесторы должны быть уверены в стабильности Молдовы», — заметил Филип.

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«В первую очередь мы подняли зарплаты в реальном секторе и индексировали пенсии. Мы укрепили нашу банковскую систему и приняли меры для снижения рисков в этой сфере», — заявил глава правительства.

Также Павел Филип добавил, что молдавское правительство намерено убрать преграды между людьми и учреждениями и укрепить сотрудничество.

«Мы начали реформировать систему образования и ведем переговоры с профсоюзами», — отметил премьер.

Филип призвал гражданское обществ быть более активным и предлагать свои решения, а также обратился с просьбой к оппозиции, чтобы те, в свою очередь, выдвигали реальные предложения.

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