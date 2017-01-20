Отчет премьера за год работы правительства
Год исполняется со дня назначения правительства Павла Филипа. За это время удалось стабилизировать политическую ситуацию в стране и восстановить доверие иностранных партнёров Республики Молдова.
Год исполняется со дня назначения правительства Павла Филипа. За это время удалось стабилизировать политическую ситуацию в стране и восстановить доверие иностранных партнёров Республики Молдова.
По случаю года со дня вступления в должность, Павел Филип дает брифинг. Во время своего выступления, премьер отметил, что за первый год руководства правительству удалось вернуть доверие инвесторов Молдовы.
«Партнеры по развитию и инвесторы должны быть уверены в стабильности Молдовы», — заметил Филип.
«В первую очередь мы подняли зарплаты в реальном секторе и индексировали пенсии. Мы укрепили нашу банковскую систему и приняли меры для снижения рисков в этой сфере», — заявил глава правительства.
Также Павел Филип добавил, что молдавское правительство намерено убрать преграды между людьми и учреждениями и укрепить сотрудничество.
«Мы начали реформировать систему образования и ведем переговоры с профсоюзами», — отметил премьер.
Филип призвал гражданское обществ быть более активным и предлагать свои решения, а также обратился с просьбой к оппозиции, чтобы те, в свою очередь, выдвигали реальные предложения.