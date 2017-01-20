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13:03 (мск), источник: Nakanune.ru

Шойгу прилетел в Екатеринбург — встретился с губернатором и посетил одно из оборонных предприятий

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в Екатеринбурге встретился с губернатором Евгением Куйвашевым, посетил штаб ЦВО и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). В центре внимания — модернизированный беспилотник «Форпост».

По словам руководства завода, начать поставки УЗГА может с 2019 года, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, оборонная отрасль занимает ведущее место в структуре экономики Свердловской области. В прошлом году динамика роста отгрузки предприятиями ОПК региона составила около 145%. Сегодня в отрасли работают 40 промышленных предприятий, которые производят широкую номенклатуру специальной продукции. В уральской «оборонке» задействовано более 80 тыс. человек.

Предприятия Среднего Урала серьезно подошли к модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей, накопленный научно-технический, интеллектуальный потенциал позволяет им осваивать перспективные виды вооружения, а также вести дальнейшую работу по выпуску продукции гражданского назначения. Евгений Куйвашев нацеливает «оборонщиков» на работу по трем важнейшим векторам развития: дальнейшая модернизация производства, развитие кооперации, освоение новых рынков сбыта продукции, обеспечение предприятий высококлассными инженерными и рабочими кадрами, что возможно, в том числе, при успешной реализации поддержанной президентом России программы «Уральская инженерная школа».

В рамках визита в Свердловскую область глава Минобороны посетил штаб Центрального военного округа, где заслушал командующего войсками ЦВО генерал-полковника Владимира Зарудницкого о ходе строительства объектов боевой подготовки и социальной инфраструктуры и проверил организацию боевого дежурства региональным центром управления.

Отметим, что с 19 января в Екатеринбурге проходят масштабные командно-штабные учения Вооруженных сил РФ.

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