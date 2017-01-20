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14:01 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов предложил проверять качество привозного молока на въезде в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил ввести на Керченской паромной переправе контрольный пост для проверки качества молока, которое ввозят на полуостров.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он заявил на рабочей встрече с министром сельского хозяйства Крыма Андреем Рюмшиным.

Эта мера, по мнению главы крымского правительства, предотвратит реализацию на полуострове продукции с пальмовым маслом. Соответствующее обращение Аксенов уже направил в Россельхознадзор.

«Надо ввести пост на Керченской паромной переправе, который сможет там же на переправе брать пробы и определять, что это — молоко или молочный напиток. В случае добавления каких-то посторонних веществ идет обман потребителя, также это убивает крымского производителя, который по ценам не может конкурировать с контрафактной продукцией», — сказал Аксенов.

Глава Республики подчеркнул, что продукция, в состав которой входит пальмовое масло, должна соответствующим образом сертифицироваться и маркироваться.

«Необходимо указывать, что это не молоко, а молочный напиток и так далее. Крымский продовольственный продукт, наверное, лучше, чем в любом субъекте Российской Федерации. Он натуральный, и мы должны сохранить эту натуральность с учетом доступных для потребителя цен», — подчеркнул глава Крыма.

Аксенов поручил главе Минсельхоза Крыма до 1 февраля сообщить о принятом решении Россельхознадзора по его обращению. А профильное министерство отчитаться о мерах защиты крымских сельхозпроизводителей.

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