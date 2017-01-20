Разведка США подсчитала жертв ударов беспилотников за годы президентства Обамы

Источник: Reuters

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на доклад директора национальной разведки Джеймса Клэппера.

Читайте также Обама: ошибки США при вторжении в Ирак стали одной из причин зарождения ИГ

Как отмечает агентство, в документе не говорится, где именно осуществлялись атаки, но министерство обороны и ЦРУ проводили операции в Пакистане, Йемене, Сомали и Ливии. Данные не включают в себя статистику по ударам в Ираке, Сирии и Афганистане — странах, которые США считают зонами активных боевых действий.

В результате налетов с применением БПЛА были уничтожены от 2803 до 3022 боевиков.

3 января сообщалось, что осуществляемые возглавляемой США коалицией бомбежки в Ираке и Сирии привели к гибели по меньшей мере 188 мирных жителей. В конце октября прошлого года правозащитная организация Amnesty International опубликовала данные, согласно которым, в Сирии за два года жертвами авиаударов американских ВВС и их союзников стали не менее 300 мирных жителей.