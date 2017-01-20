Мэр Ройзман заступился за осужденную Евгению Чудновец

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заступился за Евгению Чудновец, осужденную за пост в соцсети «Вконтакте» и отбывающую наказание в колонии № 6 Нижнего Тагила, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Мэр столицы Урала послал письмо уполномоченному по правам человека Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой разобраться в этом уголовном деле. «Отправил Т. Н. Москальковой справку по воспитательнице Е. Чудновец, — написал Ройзман в Twitter. — Она сидит вообще ни за что. Ее надо отпускать и сажать тех, кто посадил ее». Двумя днями ранее, 18 января, Евгению Чудновец в колонии посетил представитель аппарата уральского омбудсмена Татьяны Мерзляковой. «Если Чудновец не выйдет по УДО, то, с учетом резонанса, который вызвало ее дело, мы направим прошение о помиловании в адрес президента России», — заявила Татьяна Георгиевна.