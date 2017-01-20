Мэр Ройзман заступился за осужденную Евгению Чудновец
Делом «распространительницы детского порно» займется федеральный омбудсмен.
Делом «распространительницы детского порно» займется федеральный омбудсмен.
Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заступился за Евгению Чудновец, осужденную за пост в соцсети «Вконтакте» и отбывающую наказание в колонии № 6 Нижнего Тагила, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Мэр столицы Урала послал письмо уполномоченному по правам человека Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой разобраться в этом уголовном деле. «Отправил Т. Н. Москальковой справку по воспитательнице Е. Чудновец, — написал Ройзман в Twitter. — Она сидит вообще ни за что. Ее надо отпускать и сажать тех, кто посадил ее». Двумя днями ранее, 18 января, Евгению Чудновец в колонии посетил представитель аппарата уральского омбудсмена Татьяны Мерзляковой. «Если Чудновец не выйдет по УДО, то, с учетом резонанса, который вызвало ее дело, мы направим прошение о помиловании в адрес президента России», — заявила Татьяна Георгиевна.
Напомним, что Евгения Чудновец была осуждена в ноябре 2016 года. Девушка опубликовала видео издевательств над маленьким мальчиком. Позже выяснилось, что насильственные методы воспитания практиковали вожатые курганского лагеря. Насильники получили тюремные сроки. При этом Чудновец, желавшая своим постом обратить внимание полиции на проблему, была осуждена за «распространение детской порнографии». Женщина получила 5 месяцев лишения свободы.