Военные учения на юге Украины: в Минобороны рассказали подробности

Отмечается, что во время мероприятия военнослужащие отрабатывали вопросы организации взаимодействия между подразделениями ПВО и артиллерии в ходе совершения марша, занятия огневых позиций в районе развертывания для выполнения задач огневого поражения условного противника.

«На днях с подразделениями противовоздушной обороны и артиллерии оперативно-тактической группировки “Юг” были проведены совместные занятия по боевой подготовке», — говорится в сообщении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

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Кроме того, ракетчики осуществляли противовоздушное прикрытие артиллерийских подразделений от ударов средств воздушного нападения, а также препятствовали ведению разведки с применением беспилотных летательных аппаратов.

«Несмотря на сложные погодные условия — мороз и ветер- защитники неба справились со всеми поставленными задачами. Учебные бои молодых военнослужащих вели опытные воины, которые имеют за плечами опыт участия в АТО», — подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что во время проведения занятий акцент был сделан на соблюдении мер безопасности.