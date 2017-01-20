Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сбербанк начал выдавать ипотеку на апартаменты
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
"Газпром" получил надежный маршрут экспорта газа в обход Украины
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Кэтрин Зета-Джонс призналась в любви Майклу Дугласу
Икона стиля и «главная мама страны»: какой запомнят Мишель ОбамуВ пятницу утром Белый дом покинет Мишель Обама, которая была его хозяйкой на протяжении последних восьми лет
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Пешеходы задушили и утопили водителя, который спас им жизнь
Пьяная девушка откусила ухо полицейскому
Кличко опозорился в Давосе из-за незнания географии – СМИ
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
"Я не могу приехать и ее похоронить": несчастье в семье Королевой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
1135-летие герцогини Кембриджской
9Крещенские купания
1645-летие Константина Хабенского
15:09 (мск), источник: УНИАН

Военные учения на юге Украины: в Минобороны рассказали подробности

Подразделения ПВО и артиллерия ВСУ в ходе совершения марша отрабатывали занятие огневых позиций в районе развертывания для выполнения задач по огневому поражению условного противника на юге Украины.

Источник: УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

«На днях с подразделениями противовоздушной обороны и артиллерии оперативно-тактической группировки “Юг” были проведены совместные занятия по боевой подготовке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время мероприятия военнослужащие отрабатывали вопросы организации взаимодействия между подразделениями ПВО и артиллерии в ходе совершения марша, занятия огневых позиций в районе развертывания для выполнения задач огневого поражения условного противника.

Читайте также
В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации в Донбассе

Кроме того, ракетчики осуществляли противовоздушное прикрытие артиллерийских подразделений от ударов средств воздушного нападения, а также препятствовали ведению разведки с применением беспилотных летательных аппаратов.

«Несмотря на сложные погодные условия — мороз и ветер- защитники неба справились со всеми поставленными задачами. Учебные бои молодых военнослужащих вели опытные воины, которые имеют за плечами опыт участия в АТО», — подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что во время проведения занятий акцент был сделан на соблюдении мер безопасности.

По оценке руководителей оперативно-тактической группировки «Юг», плановое занятие достигло своей цели, техника в сложных погодных условиях не подвела, а личный состав получил практический опыт применения вооружения и военной техники.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тяжелораненых бойцов спецсамолетом доставили во Львовский госпиталь
Из разрушенного лавиной отеля в Италии спасли восемь человек
Roshen объявила об остановке работы фабрики в Липецке
Медведев потребовал привести дороги в РФ в порядок к 2020 году
В сети разглядели «руку Кремля» в торжествах в Вашингтоне
Кремль отказался разделить ужас участников Давосского форума
Боевики ИГ уничтожили несколько памятников в Пальмире
Лисы научились маскироваться под пум
Спорт
Требуем объяснений. Зачем ВАДА лезет в биатлон? ВАДА своими ультиматумами покушается на суверенитет IBU. Сохранит ли биатлонная семья свои принципы или сделает Россию изгоем без суда
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Но что же такое опасное вождение? И за что нас хотят штрафовать?
Hi-Tech
Робот-журналист написал первую статью за 1 секунду Эксперимент провели в Китае. Результат — статья из 300 иероглифов. На ее создание робот потратил одну секунду — время включает анализ источников и написание связного текста
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Почему дизайнеры не жалуют ковролин
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь