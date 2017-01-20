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14:06 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Печерский суд отпустил «киборга» Туманова на поруки нардепа Деревянко

В четверг, 19 января, Печерский районный суд Киева отпустил на поруки народного депутата (внефракционного), члена партии «Воля» Юрия Деревянко бойца АТО и защитника Донецкого аэропорта Юрия Туманова, которого обвиняют в незаконном обращении с боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба нардепа.

Источник: Nbnews.com.ua

«Мне известно, что Юрий Туманов непосредственно участвует в антитеррористической операции, обеспечивает ее осуществление и защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказал г-н Деревянко.

Он добавил, что Юрий Туманов, который проживает в пгт Делятин Надворнянского района Ивано-Франковской области, за время прохождения службы зарекомендовал себя с положительной стороны.

Депутат подчеркнул, что фактов правонарушений за Юрием Тумановым зафиксировано не было, он имеет тяжелые травмы, полученные в ходе боевых действий во время защиты аэропорта Донецка.

Напомним, 20 октября 2016 года следственный судья Печерского райсуда предоставил разрешение на задержание Юрия Туманова по обвинению в нарушении ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. «Киборг» был направлен в больницу для определения группы инвалидности, где его задержали и доставили в Киев.

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