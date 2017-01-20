Печерский суд отпустил «киборга» Туманова на поруки нардепа Деревянко

«Мне известно, что Юрий Туманов непосредственно участвует в антитеррористической операции, обеспечивает ее осуществление и защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказал г-н Деревянко.

Он добавил, что Юрий Туманов, который проживает в пгт Делятин Надворнянского района Ивано-Франковской области, за время прохождения службы зарекомендовал себя с положительной стороны.

Депутат подчеркнул, что фактов правонарушений за Юрием Тумановым зафиксировано не было, он имеет тяжелые травмы, полученные в ходе боевых действий во время защиты аэропорта Донецка.

Напомним, 20 октября 2016 года следственный судья Печерского райсуда предоставил разрешение на задержание Юрия Туманова по обвинению в нарушении ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. «Киборг» был направлен в больницу для определения группы инвалидности, где его задержали и доставили в Киев.