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16:21 (мск), источник: Новая Кубань

Кондратьев собирается наказывать работодателей незаконных мигрантов

Губернатор не доволен результатами деятельности по предотвращению притока гастарбайтеров на Кубань.

Краснодар. 20 янв. — Новая Кубань. Краевая полиция провела заседание коллегии по вопросам борьбы с незаконной миграцией.

По результатам 2016 года в регионе поставили на учет 500 тысяч иностранцев и лиц без гражданства.

Вениамин Иванович остался недоволен покрывательством гастарбайтеров со стороны предпринимателей. Несовершенство системы по борьбе с незаконным притоком трудовых мигрантов обусловлено массовыми предложениями работы. При этом крупные бизнесмены чувствуют себя вполне безнаказанно. Администрация не планирует предоставлять поблажки даже несмотря на статус и весомый налоговый вклад в бюджет.

Вениамин Кондратьев решил ужесточить меры:

— Мы ловим мигрантов без паспортов, а надо привлекать к ответственности тех, кто дает им работу. Закон один на всех и никто не может его нарушать.

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