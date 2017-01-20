Кондратьев собирается наказывать работодателей незаконных мигрантов

Краснодар. 20 янв. — Новая Кубань. Краевая полиция провела заседание коллегии по вопросам борьбы с незаконной миграцией.



По результатам 2016 года в регионе поставили на учет 500 тысяч иностранцев и лиц без гражданства.



Вениамин Иванович остался недоволен покрывательством гастарбайтеров со стороны предпринимателей. Несовершенство системы по борьбе с незаконным притоком трудовых мигрантов обусловлено массовыми предложениями работы. При этом крупные бизнесмены чувствуют себя вполне безнаказанно. Администрация не планирует предоставлять поблажки даже несмотря на статус и весомый налоговый вклад в бюджет.



Вениамин Кондратьев решил ужесточить меры:



— Мы ловим мигрантов без паспортов, а надо привлекать к ответственности тех, кто дает им работу. Закон один на всех и никто не может его нарушать.