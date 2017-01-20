Кондратьев собирается наказывать работодателей незаконных мигрантов
Губернатор не доволен результатами деятельности по предотвращению притока гастарбайтеров на Кубань.
Губернатор не доволен результатами деятельности по предотвращению притока гастарбайтеров на Кубань.
Краснодар. 20 янв. — Новая Кубань. Краевая полиция провела заседание коллегии по вопросам борьбы с незаконной миграцией.
По результатам 2016 года в регионе поставили на учет 500 тысяч иностранцев и лиц без гражданства.
Вениамин Иванович остался недоволен покрывательством гастарбайтеров со стороны предпринимателей. Несовершенство системы по борьбе с незаконным притоком трудовых мигрантов обусловлено массовыми предложениями работы. При этом крупные бизнесмены чувствуют себя вполне безнаказанно. Администрация не планирует предоставлять поблажки даже несмотря на статус и весомый налоговый вклад в бюджет.
Вениамин Кондратьев решил ужесточить меры:
— Мы ловим мигрантов без паспортов, а надо привлекать к ответственности тех, кто дает им работу. Закон один на всех и никто не может его нарушать.