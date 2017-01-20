В Казань прибыл Сергей Шойгу
(Город Казань KZN.RU, 20 января). В столицу Татарстана прибыл министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.
(Город Казань KZN.RU, 20 января). В столицу Татарстана прибыл министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.
В международном аэропорту «Казань» его встретил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
В рамках своего визита в столицу Татарстана Сергей Шойгу посетит производственные площадки Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев» и ознакомится с деятельностью предприятия.
После осмотра заводских цехов министр обороны России проведет рабочее совещание по вопросам производства самолета Ту-160, сообщает