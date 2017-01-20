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13:57 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казань прибыл Сергей Шойгу

(Город Казань KZN.RU, 20 января). В столицу Татарстана прибыл министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

В международном аэропорту «Казань» его встретил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В рамках своего визита в столицу Татарстана Сергей Шойгу посетит производственные площадки Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев» и ознакомится с деятельностью предприятия.

После осмотра заводских цехов министр обороны России проведет рабочее совещание по вопросам производства самолета Ту-160, сообщает пресс-служба Президента РТ.

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