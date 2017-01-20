Владимир Челомин намерен возглавить Фонд капремонта МКД Нижегородской области

Согласно информации Фонда, «Владимир Челомин действительно, в ближайшее время приступит к исполнению обязанностей руководителя регионального оператора. Вместе с тем, окончательное утверждение на данную должность возможно только после прохождения конкурсного отбора».

Сергей Протасов покинул должность гендиректора Фонда капремонта МКД Нижегородской области 9 января 2017 года. Напомним, что Владимир Челомин с осени 2007 до июня 2015 года был министром строительства Нижегородской области. После этого он был назначен советником губернатора.