Минэкологии предложило «декоммунизировать» заповедники
Сообщается, что Министерство экологии предложило областным государственным администрациям переименовать названия территорий и объектов
Сообщается, что Министерство экологии предложило областным государственным администрациям переименовать названия территорий и объектов
КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Министерство экологии и природных ресурсов Украины предложило переименовать заповедники в рамках проведения декоммунизации, сообщает
Отечественный атлас
«Минприроды обратилось к областным государственным администрациям с просьбой организовать соответствующую работу по внедрению процесса переименования территорий и объектов
В ведомстве сообщили, что предложенные областными администрациями варианты новых названий своим указом должен утвердить президент страны.
В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации», и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий и прочих объектов. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.