Минэкологии предложило «декоммунизировать» заповедники

«Минприроды обратилось к областным государственным администрациям с просьбой организовать соответствующую работу по внедрению процесса переименования территорий и объектов природно-заповедного фонда… названия которых содержат символику коммунистического тоталитарного режима», — сообщила пресс-служба.

В ведомстве сообщили, что предложенные областными администрациями варианты новых названий своим указом должен утвердить президент страны.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации», и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий и прочих объектов. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.