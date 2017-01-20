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14:22 (мск), источник: NewsKo

Соликамские депутаты направили обращение в краевое заксобрание

Соликамские депутаты намерены обратиться в краевой парламент с просьбой о выделении средств на привлечение медиков в город. В частности, обеспеченность врачами в соликамских поликлиниках и больницах составляет 48%.

Источник: Reuters

И хотя приток молодых специалистов в город есть (так, в минувшем году в Соликамск приехали пять врачей), одна из основных проблем — это отсутствие жилья для приезжающих. Поэтому главный врач городской больницы № 1 Олег Георгиев предложил местным властям помочь медикам в решении этих вопросов.

Идея — потратить на эти цели неиспользованные остатки годовых бюджетов — нашла среди депутатов как сторонников, так и противников.

Так депутат Соликамской гордумы Олег Александров посчитал, что необходимо к реализации этого проекта привлечь краевые власти, так как медицина в муниципалитетах краевая. Пермь должна учесть и потребности работников в жилье и положительно решать другие вопросы. Причём эта проблема не только Соликамска, но и других городов.

Поэтому соликамские депутаты решили обратиться за помощью к депутатам Законодательного собрания Пермского края и отправить обращение с просьбой решить проблемы здравоохранения Прикамья.

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