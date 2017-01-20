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14:28 (мск), источник: Nur.kz

Казахстанские спецслужбы смогут блокировать соцсети без разрешения судов

1 января 2017 года в силу вступили поправки и дополнения в закон о противодействии экстремизму и терроризму, дающие возможность органам национальной безопасности блокировать каналы связи и Интернет в том числе и без санкций суда.

Источник: Nur.kz

Согласно пункту 1−2 закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» приостанавливать работу сетей и средств связи без разрешения уполномоченных органов возможно только в экстренных ситуациях.

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Под последними понимаются случаи, не терпящие отлагательств и могущие привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, подготавливаемых и совершаемых преступной группой.

Принять решении о блокировании канал связи может Председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, его заместители или начальники территориальных органов Комитета национальной безопасности Республики Казахстан либо лица, их замещающие.

Однако в законе также оговаривается, что спецслужбы вправе приостанавливать работу сетей и (или) средств связи в интересах всех субъектов оперативно-розыскной деятельности с последующим уведомлением уполномоченного органа в области связи и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в течение двадцати четырех часов.

По мнению адвоката Джохара Утебекова, основание блокировки самое размытое: предотвращение тяжких преступлений.

«Отрубить комитетчики могут еще и сотовую связь, и месенджеры (ватсап и прочее), и сайты, и вообще весь интернет и всю связь. Сделать КНБ может это не только в своих интересах, но и по просьбе полиции, Нацбюро, СЭР, “Сырбара”, СГО или военной разведки», — отмечает юрист.

Более того, по его словам, сотрудники КНБ могут блокировать соцсети даже без помощи специалистов связи.

«Каэнбэшникам» даже просить связистов заблокировать соцсети не требуется. Новый закон признает, что у спецслужбы есть технические возможности «дернуть рубильник» самой. Во как! — заявляет Утебеков.

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