В деле ключевого разоблачителя военкомата Омской области нашли фальшивый документ

Недавно в Омском областном суде прошло апелляционное слушание по делу Виталия Янченко и военкомата Омской области. Он проиграл процесс в первой инстанции, Центральном райсуде и подал жалобу в облсуд. В облсуде уволенному и пытающемуся восстановиться на работе Виталию Янченко в удовлетворении иска также отказали.

Примечательно, что в рамках суда в первой инстанции провели экспертизу, которая косвенно подтвердила мнение истца: заявление об увольнении подписывал не Янченко. Документ изготовили посредством светокопии: реальную подпись Янченко с одного документа перенесли на другой, то есть заявление об увольнении. Меж тем суд сделал акцент на мнениях свидетелей, высокопоставленных сотрудников военкомата. Они все в один голос утверждали: Янченко сам подписывал заявление, просил оформить увольнение по собственному желанию.

Тем временем московские силовики, усмотревшие признаки криминала в работе местных военных, уголовное дело не возбудили.

Руководивший юридическим отделом военкомата Омской области Виталий Янченко подавал иск в интересах Минобороны России против Олега Гурулева, старшего помощника прокурора Омского гарнизона. После того, как Гурулев покинул ряды вооруженных сил, он устроился на работу в прокуратуру. Гурулев стал получать и пенсию, и зарплату, что согласно закону недопустимо. Ущерб от его действий оценили в сумму больше 2,2 миллиона рублей. Благодаря Янченко в первой инстанции после подачи иска деньги решили взыскать с Гурулева в пользу Минобороны России. Перед апелляционным слушанием, однако, Янченко от дела отстранили, а министерство иск не поддержало. Олег Гурулев остался при деньгах.