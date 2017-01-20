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14:37 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии будут созданы две агломерации: Уфимская и Южно-Башкирская — Рустем Ахунов

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкортостане необходимо создать две агломерации: Уфимскую и Южно-Башкирскую. Такой проект в рамках «Стратегии 2030» презентовал на общественном обсуждении главного документа развития республики на ближайшие годы директор Института экономики, финансов и бизнеса БГУ, член регионального штаба ОНФ Рустем Ахунов. По мнению эксперта, уже сегодня в этих предполагаемых агломерациях проживает около половины населения республики.

Источник: Башинформ

«В них должна быть создана комфортная среда для проживания и жизнедеятельности. Это наш стратегический ответ на усиливающуюся конкуренцию между крупнейшими городами страны, которые концентрируют сегодня экономически активное население», — рассказал Рустем Ахунов.

Следующий проект предполагает создание территорий опережающего развития на базе моногородов. Здесь уже есть успешный пример. Два города республики получили данный статус — Белебей и Кумертау. Реализация этих проектов позволит получить сбалансированное развитие территорий.

Третий проект предполагает модернизацию системы институтов и инструментов работы с территориями.

Команда экономистов таким образом попыталась решить проблему неравенства в территориальном и региональном развитии. По мнению экспертов, широкая сеть муниципалитетов усложняет управление социально-экономическим развитием, актуализирует проблему территориального развития.

«Для оценки уровня дифференциации в социально-экономическом развитии муниципалитетов республики мы разработали интегральный показатель, который включил наиболее важные показатели с точки зрения муниципального развития. Это естественный и миграционный прирост населения, средняя зарплата в экономике, бюджетная обеспеченность муниципалитета», — рассказал Рустем Ахунов.

Ученые пришли к выводу, что разрыв по значению этого интегрального показателя за последние годы в Башкортостане растет. В успешной зоне только города и городские округа, которые представлены достаточно крупными промышленными предприятиями. Именно на восемь городов региона приходится почти три четверти отгруженной продукции, работ, услуг.

Эксперты проанализировали ситуацию в соседних с республикой муниципалитетах и пришли к любопытным выводам. Практически все они находятся в зоне успеха.

«Вероятно, эти муниципалитеты вытягивают часть экономических и трудовых ресурсов из слабых муниципальных образований Башкортостана. Считаю стратегической возможностью нашей республики интегрироваться в экономические цепочки добавленной стоимости этих сильных регионов-соседей», — заявил эксперт.

Для решения выявленных проблем экономисты предлагают применить субрегиональный подход к территориальному развитию Башкортостана. Сформировать на этой основе ключевые экономические зоны и предложить управленческий механизм, который бы сумел заставить муниципалитеты не конкурировать между собой, а интегрироваться. Взаимодействие привело бы к синергетическому эффекту, за счет опережающего развития сильные муниципалитеты вытянули бы более слабые.

Эта идея находит отражение в трех стратегических проектах, которые вошли в «Стратегию 2030»: агломерация на базе крупнейших городов республики, формирование центров опережающего развития территорий, модернизация системы институтов и инструментов работы с территориями.

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