Участники крымского референдума 1991 года обманулись — Иоффе

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал председатель Общественной палаты РК Григорий Иоффе.

По словам общественника, в вопросе не было ни одного слова о принадлежности Крыма к какой-либо союзной республике.

«В этом вопросе не упоминается Украина. И это не случайно. Потому что если бы там шла речь о том, что Крым в составе Украины будет участником союзного договора, тогда было бы другое совсем отношение (крымчан к референдуму — ред.). Поэтому многие люди, которые не обязаны быть юридически грамотными, политически образованными, пришли и проголосовали “за”. А организаторы (референдума — ред.) ничего другого не хотели, как закрепить статус Крыма в Украине», — отметил он.

Иоффе подчеркнул, что участники референдума «дали себя обмануть», утвердительно отвечая на вопрос о воссоздании Крымской АССР.

«Организаторы референдума ни о чем таком не думали. Они просто хотели повысить административный статус области в составе Украины, таким образом повысив и свой статус. Как известно, (после референдума — ред.) Обком партии (Крымский областной комитет Коммунистической партии Украины — ред.) превратился в Реском, а облисполком превратился в Совет министров сразу же. И начальники управления — в министров», — пояснил он.

Глава ОП Крыма напомнил, что активно освещал референдум как журналист.

«Я был противником проведения этого референдума. Не как референдума о воссоздании автономии в Крыму, а как референдума, который своим лукавым вопросом вводил в заблуждение крымчан», — признался он.

Иоффе отметил, что перед референдумом на крымчан обрушилась возглавляемая компартией огромная пропагандистская машина.

«Была рабочая группа, куда входили интересные и достаточно умелые пропагандисты, которые рассказывали, какой у нас рай будет сразу после того, как мы проведем референдум и восстановим автономию», — рассказал общественник.

Вместе с тем, он подчеркнул, что, получив автономию в составе Украины, Крым получил возможность в марте 2014 года вернуться в Россию.

«Тогда (в 1991 году — ред.), конечно, думать этого никто не мог ни из жителей Крыма, ни из руководителей. Мы, воспользовавшись этим референдумом и крымским статусом, в марте 2014 года пошли на второй референдум и выразили уже свое мнение и желание по совершенно честной и открытой формулировке вопроса», — заключил Иоффе.