Поклонская настаивает на доследственной проверке по факту вырубки деревьев в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская настаивает на проведении доследственной проверки по факту вырубки деревьев в рамках реконструкции центра Симферополя. Это следует из текста депутатского запроса Поклонской, направленного на имя руководителя крымского следственного управления СК (копия есть в распоряжении ТАСС).

«Прошу в порядке ст. 144−146 УПК Российской Федерации организовать проверку законности проведения процедур выбора подрядных организаций для сноса зеленый насаждений в Симферополе, а также проведения самой процедуры сноса», — говорится в запросе.

Депутат выяснила, что снос проводила частная компания, между тем, по ее данным, в крымской столице есть МУП «Горзеленхоз», у которого имеются необходимые специалисты по вырубке деревьев. «Стоимость таких работ МУП “Горзеленхоз” в два раза меньше, чем та, которая перечислена частным предприятиям из бюджета Симферополя», — отметила Поклонская.

Ранее парламентарий в связи с вырубкой деревьев в рамках реконструкции центра Симферополя обращалась к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, поскольку данный инцидент вызвал недовольство жителей, так как были вырублены в том числе и здоровые деревья.

Прокуратура Крыма по запросу Поклонской провела проверку данного факта и выяснила, что частная фирма вырубила на улице Пушкина 63 дерева, 49 из них находились в удовлетворительном состоянии. Надзорное ведомство сочло, что эта компания допустила небольшие нарушения при проведении работ, а именно — не выполнила «мероприятия, направленные на обеспечение сохранности деревьев, не подлежащих сносу», процитировала Поклонская ответ из крымской прокуратуры. Надзорное ведомство вносило компании- нарушителю представление, по итогам которого три сотрудника предприятия «привлечены к дисциплинарной ответственности».

Это не первый скандал вокруг реконструкции центра крымской столицы. Так, в начале 2017 года Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию о некачественном проведении работ, в том числе по укладке плитки. Чуть позже глава Крыма Сергей Аксенов потребовал от подрядчика и властей города устранить все допущенные недостатки при реконструкции.