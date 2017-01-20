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15:19 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Доход губернатора Евгения Куйвашева увеличился в два раза

Все благодаря его первому заместителю Алексею Орлову.

Ежемесячная денежная премия, которую получает губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев, с 1 января увеличилась более чем в два раза.

Соответствующий указ 9 января 2017 года подписал первый зам главы региона Алексей Орлов, на тот момент исполнявший обязанности губернатора. По информации «АиФ-Урал», сам Евгений Владимирович в это время был в отпуске. Согласно документу, ежемесячное денежное вознаграждение, ранее составлявшее 1,9 часть оклада с Нового года будет составлять 4,3 оклада.

Стоит также отметить, что ранее губернатор подписал указ, согласно которому ежемесячные премии были увеличены первым заместителям главы региона Алексею Орлову и Владимиру Тунгусову — до 4,3 должностного оклада. Заместители главы региона будут получать 3,7, а выплаты обычным министрам составят всего 1,6 оклада.

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