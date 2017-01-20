Командующий Росгвардией СЗФО проинспектировал Калининград
В Калининграде 20 января врио губернатора Антон Алиханов встретился с командующим
В Калининграде 20 января врио губернатора Антон Алиханов встретился с командующим
«На территории Калининградской области военнослужащие и сотрудники задачу выполняют качественно. На все новогодние праздники ежедневно более 500 человек находились на постах. Те задачи, которые были поставлены перед региональным управлением Росгвардии по борьбе с терроризмом, экстремизмом и охраной общественного порядка, решаются на достойном уровне. Безопасность граждан и субъекта обеспечена», — заявил Сергей Захаркин.
В свою очередь Антон Алиханов выразил уверенность в дальнейшей плодотворной работе по обеспечению безопасности в регионе.