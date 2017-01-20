Командующий Росгвардией СЗФО проинспектировал Калининград

Генерал-лейтенант прибыл в регион с инспекцией и проверил работу подразделений ОМОНа, СОБРа, органов лицензионно-разрешительной системы и управления вневедомственной охраны. Готовность сил его удовлетворила.

«На территории Калининградской области военнослужащие и сотрудники задачу выполняют качественно. На все новогодние праздники ежедневно более 500 человек находились на постах. Те задачи, которые были поставлены перед региональным управлением Росгвардии по борьбе с терроризмом, экстремизмом и охраной общественного порядка, решаются на достойном уровне. Безопасность граждан и субъекта обеспечена», — заявил Сергей Захаркин.

В свою очередь Антон Алиханов выразил уверенность в дальнейшей плодотворной работе по обеспечению безопасности в регионе.