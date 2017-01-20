Довыборы в думу Екатеринбурга начнутся 8 марта
С досрочного голосования.
С досрочного голосования.
Проголосовать на дополнительных выборах гордумы Екатеринбурга в марте 2017 года можно будет досрочно. Как рассказал «Уралинформбюро» председатель горизбиркома Илья Захаров, участковые комиссии будут выдавать бюллетени с 8 по 17 марта.
Чтобы проголосовать досрочно, в соответствующем заявлении потребуется указать причину, по которой избиратель не сможет прийти на участок 18 марта — в назначенный день выборов. В списке уважительных причин: отпуск, командировка, работа или учеба.
«Может быть указана и другая причина. Если участковая комиссия сочтет ее уважительной, избиратель сможет проголосовать досрочно», — добавил Захаров.
Кроме того, на выборах будет протестирована новинка —
В настоящее время в представительном органе вакантны 2 места, которые освободились после ухода Игоря Володина и Светланы Учайкиной. Первый в сентябре 2016 года избрался в Заксобрание Свердловской области, вторая — в конце ноября возглавила региональный минкульт.