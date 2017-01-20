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15:39 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Довыборы в думу Екатеринбурга начнутся 8 марта

С досрочного голосования.

Источник: УралИнформБюро

Проголосовать на дополнительных выборах гордумы Екатеринбурга в марте 2017 года можно будет досрочно. Как рассказал «Уралинформбюро» председатель горизбиркома Илья Захаров, участковые комиссии будут выдавать бюллетени с 8 по 17 марта.

Чтобы проголосовать досрочно, в соответствующем заявлении потребуется указать причину, по которой избиратель не сможет прийти на участок 18 марта — в назначенный день выборов. В списке уважительных причин: отпуск, командировка, работа или учеба.

«Может быть указана и другая причина. Если участковая комиссия сочтет ее уважительной, избиратель сможет проголосовать досрочно», — добавил Захаров.

Кроме того, на выборах будет протестирована новинка — QR-коды на бюллетенях. По словам председателя горизбиркома, новация позволит минимизировать человеческие ошибки при подведении итогов голосования.

QR-коды на документации уже применялись в Липецкой и Владимирской областях, а также в Санкт-Петербурге. Для Среднего Урала это будет первый опыт их использования. При этом КОИБы на довыборах гордумы Екатеринбурга использоваться не будут.

В настоящее время в представительном органе вакантны 2 места, которые освободились после ухода Игоря Володина и Светланы Учайкиной. Первый в сентябре 2016 года избрался в Заксобрание Свердловской области, вторая — в конце ноября возглавила региональный минкульт.

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