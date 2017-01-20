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15:39 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Басаргин сделал ставку на профессионализм новых министров

ПЕРМЬ, 20 января, РИА ФедералПресс. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин прокомментировал новый состав регионального правительства, которое он сегодня возглавил.

Источник: РИА "Новости"

По словам губернатора, для него главными критериями при выборе новых министров были профессионализм, компетентность и государственный подход претендентов на должность.

«Первый этап административной реформы завершился. Проведены десятки встреч — не только с членами кабмина, но и с представителями самых разных социальных групп, в том числе промышленниками, общественниками, политическими деятелями. Уже говорил о том, что получил внушительное количество дельных предложений. Учитывая их, а также мнение профессиональных сообществ, принял решение по новому составу правительства края», — уточнил Виктор Басаргин.

Губернатор отметил, что считает профессионализм, компетентность претендентов и нацеленность на результат единственно верными критериями и выразил уверенность, что новый состав правительства Прикамья справится с поставленными перед ним стратегическими задачами, станет «настоящей работоспособной и эффективной управленческой командой».

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