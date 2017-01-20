Басаргин сделал ставку на профессионализм новых министров
ПЕРМЬ, 20 января, РИА ФедералПресс. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин прокомментировал новый состав регионального правительства, которое он сегодня возглавил.
ПЕРМЬ, 20 января, РИА ФедералПресс. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин прокомментировал новый состав регионального правительства, которое он сегодня возглавил.
По словам губернатора, для него главными критериями при выборе новых министров были профессионализм, компетентность и государственный подход претендентов на должность.
«Первый этап административной реформы завершился. Проведены десятки встреч — не только с членами кабмина, но и с представителями самых разных социальных групп, в том числе промышленниками, общественниками, политическими деятелями. Уже говорил о том, что получил внушительное количество дельных предложений. Учитывая их, а также мнение профессиональных сообществ, принял решение по новому составу правительства края», — уточнил Виктор Басаргин.
Губернатор отметил, что считает профессионализм, компетентность претендентов и нацеленность на результат единственно верными критериями и выразил уверенность, что новый состав правительства Прикамья справится с поставленными перед ним стратегическими задачами, станет «настоящей работоспособной и эффективной управленческой командой».