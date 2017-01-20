В Кишиневе начнет работу Бюро связи НАТО
Бюро связи НАТО появится в молдавской столице уже в марте 2017 года.
Бюро связи НАТО появится в молдавской столице уже в марте 2017 года.
КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. В Кишиневе с марта 2017 года начнет работу Бюро связи НАТО, заявил на брифинге в пятницу
«Мы разработали проект национальной стратегии обороны и вынесли на публичное обсуждение. С марта в Кишиневе заработает Бюро связи НАТО. Таким образом, начнется необходимый диалог и полезное сотрудничество для модернизации нашей национальной армии», — отметил Филип.
В конце ноября 2016 года
Соответствующий документ позже ратифицировал парламент республики. Ранее президент Игорь Додон подверг критике соглашение об открытии в Кишиневе офиса НАТО, отметив, что «намерен противостоять любым попыткам втягивания республики в военные блоки». Однако соглашение вступило в силу еще до инаугурации Додона.
Согласно конституции, Молдова обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике уже действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдовы выступают против вступления страны в НАТО.