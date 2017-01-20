В Кишиневе начнет работу Бюро связи НАТО

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. В Кишиневе с марта 2017 года начнет работу Бюро связи НАТО, заявил на брифинге в пятницу премьер-министр Павел Филип, представляя отчет за 12 месяцев работы правительства.

«Мы разработали проект национальной стратегии обороны и вынесли на публичное обсуждение. С марта в Кишиневе заработает Бюро связи НАТО. Таким образом, начнется необходимый диалог и полезное сотрудничество для модернизации нашей национальной армии», — отметил Филип.