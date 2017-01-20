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15:52 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе начнет работу Бюро связи НАТО

Бюро связи НАТО появится в молдавской столице уже в марте 2017 года.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. В Кишиневе с марта 2017 года начнет работу Бюро связи НАТО, заявил на брифинге в пятницу премьер-министр Павел Филип, представляя отчет за 12 месяцев работы правительства.

«Мы разработали проект национальной стратегии обороны и вынесли на публичное обсуждение. С марта в Кишиневе заработает Бюро связи НАТО. Таким образом, начнется необходимый диалог и полезное сотрудничество для модернизации нашей национальной армии», — отметил Филип.

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В конце ноября 2016 года премьер-министр Молдовы и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подписали Соглашение об открытии Бюро связи НАТО в Кишиневе.

Соответствующий документ позже ратифицировал парламент республики. Ранее президент Игорь Додон подверг критике соглашение об открытии в Кишиневе офиса НАТО, отметив, что «намерен противостоять любым попыткам втягивания республики в военные блоки». Однако соглашение вступило в силу еще до инаугурации Додона.

Согласно конституции, Молдова обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике уже действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдовы выступают против вступления страны в НАТО.

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