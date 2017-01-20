Кубань потратит более миллиарда на безопасность граждан

По словам Кондратьева, в настоящее время на Кубани создано 26 ситуационных центров, установлено более четырех тысяч камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Отметим, что в течение минувшего года больше миллиона рублей было выделено из бюджета на выплату вознаграждений гражданам за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Еще 25 млн рублей — на приобретение мобильных радиостанций и автоматизированных комплексов фиксации правонарушений.

К слову, в регионе на 6% снизилось количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Кондратьев также поручил повысить требования к соблюдению правил дорожного движения.

«Необходимо строго наказывать за лихачество, езду по газонам и тротуарам, лишать прав за вождение в пьяном виде — несмотря на буквы и цифры на номерах. Невзирая на корочки и должности, нарушители должны нести ответственность за несоблюдение правил движения. Цена нарушений — человеческая жизнь», — подчеркнул глава региона.