Кремль отказался разделить ужас участников Давосского форума

Мы не знаем, как в Давосе. Мы в Москве. У нас в Москве все нормально, ужаса нет, работаем

Так пресс-секретарь президента России прокомментировал высказывания Чубайса о царящем среди участников форума ужасе на фоне предстоящей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Чубайс рассказал о царящем ужасе на форуме в Давосе

Ранее в пятницу Чубайс рассказал, что участники Давосского форума испытывают ужас из-за «глобальной политической катастрофы» и разрушения мирового порядка, существовавшего с окончания Второй мировой войны.

По его мнению, эту тенденцию продемонстрировало, в частности, выступление председателя КНР Си Цзиньпина, в котором он заявил о планах строить новую модель отношений с Соединенными Штатами и стремлении к всестороннему партнерству с Россией.

47-й Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 17 по 20 января. Его главная тема — «Чуткое и ответственное руководство». Ожидается, что мероприятие соберет рекордное число участников — около трех тысяч политиков, бизнесменов, представителей международных организаций и гражданского общества.