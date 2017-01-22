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09:35 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге на заседании гордумы рассмотрят новую транспортную систему

На следующей неделе на заседании думы Екатеринбурга рассмотрят новую транспортную систему города, которая вызвала в обществе резонанс. Выступят председатель комитета по транспорту и разработчик схемы, передает корреспондент Накануне.RU.

Так председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети городской администрации Игорь Федотов в рамках информационного часа расскажет депутатам Екатеринбурга о внедрении новой маршрутной сети общественного транспорта, запланированной на этот год. Содокладчиком заявлен представитель разработчика новой схемы — учредитель фонда содействия развитию городов «Город.PRO» Андрей Толмачев.

Само выступление внесено в проект повестки заседания, которое состоится 24 января.

Напомним, новая схема движения общественного транспорта в Екатеринбурге будет внедрена с 1 июля этого года. Планируется отменить большинство маршрутов общественного транспорта — в общей сложности более 100. «Под нож» идут 89 маршрутов автобусов, 18 — трамваев и 8 — троллейбусов. Вместо них планируется внедрить новые маршруты. По задумке разработчиков, транспорта меньше не станет, изменятся маршруты и частота движения, что якобы позволит добираться до места назначения быстрее, хоть и с пересадками. Между тем, вчера в Екатеринбурге был проведен эксперимент: добраться из одной точки города в другую, пользуясь при этом маршрутами новой транспортной системы. В результате пришлось ехать в два раза дольше по времени, чем при нынешней системе, при этом по дороге были сделаны две вынужденные пересадки.

Вообще же мнения экспертов о новой маршрутной сети Екатеринбурга разделились. Перевозчики уверены, что с ее введением будет только лучше, тогда как депутаты городской думы считают, что подобная оптимизация станет удобной для пассажиров только при введении почасового тарифа на проезд. Между тем, новую транспортную схему уральской столицы собирается проверить прокуратура. Кроме этого, схему предложили обсудить на референдуме.

Добавим также, что 13 января РЭК одобрила повышение стоимости проезда в общественном транспорте — до 28 руб. Изменения вступят в силу с 1 февраля этого года.

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