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16:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

Сергей Шойгу преподнес Минтимеру Шаймиеву оригинальный подарок

Фото сувенирной чаши из кедрового капа выложил в своем Instagram’е Рустам Минниханов.

(Казань, 20 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил Государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева с юбилеем и преподнес ему в подарок сувенирную чашу из, судя по всему, кедрового капа. На мысль о материале наводят кедровые шишки, которые были положены в чашу.

Фотографию подарка главы Минобороны России, украшенного табличкой с дарственной надписью: «Минтимеру Шариповичу, с наилучшими пожеланиями в день рождения от С. К. Шойгу. 20 января 2017 г.», выложил на своей странице в социальной сети instagram Президент Татарстана Рустам Минниханов.

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