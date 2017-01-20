Сергей Шойгу преподнес Минтимеру Шаймиеву оригинальный подарок

(Казань, 20 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил Государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева с юбилеем и преподнес ему в подарок сувенирную чашу из, судя по всему, кедрового капа. На мысль о материале наводят кедровые шишки, которые были положены в чашу.

Фотографию подарка главы Минобороны России, украшенного табличкой с дарственной надписью: «Минтимеру Шариповичу, с наилучшими пожеланиями в день рождения от С. К. Шойгу. 20 января 2017 г.», выложил на своей странице в социальной сети instagram Президент Татарстана Рустам Минниханов.