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15:48 (мск), источник: Новости Воронежа

Губернатор Алексей Гордеев встретился в столице с Алексеем Кудриным

Также он пообщался с ректором «вышки» Ярославом Кузьминовым.

В пятницу, 20 января, воронежский губернатор в Москве провел встречу с Алексеем Кудриным, который сейчас является председателем совета фонда «Центр стратегических разработок», и Ярославом Кузьминовым — ректором НИУ «Высшая школа экономики».

На встрече обсуждали координацию разработки по темам «Человеческий капитал (здравоохранение, образование, социальное обеспечение)» и «Госуправление» с тем, что разрабатывается на региональном уровне.

«Целью было “приземление” разработок федерального уровня на региональный, — пояснили в правительстве Воронежской области. — На примере нашего региона».

Еще одним вопросом стала деятельность студенческих экспедиций «ВШЭ». Речь шла о возможности их работы в интересах субъектов страны.

«Пилотным регионом для формирования студенческих экспедиций может стать Воронежская область», — отметили в правительстве.

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