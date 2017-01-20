Губернатор Алексей Гордеев встретился в столице с Алексеем Кудриным
Также он пообщался с ректором «вышки» Ярославом Кузьминовым.
Также он пообщался с ректором «вышки» Ярославом Кузьминовым.
В пятницу, 20 января, воронежский губернатор в Москве провел встречу с Алексеем Кудриным, который сейчас является председателем совета фонда «Центр стратегических разработок», и Ярославом Кузьминовым — ректором НИУ «Высшая школа экономики».
На встрече обсуждали координацию разработки по темам «Человеческий капитал (здравоохранение, образование, социальное обеспечение)» и «Госуправление» с тем, что разрабатывается на региональном уровне.
«Целью было “приземление” разработок федерального уровня на региональный, — пояснили в правительстве Воронежской области. — На примере нашего региона».
Еще одним вопросом стала деятельность студенческих экспедиций «ВШЭ». Речь шла о возможности их работы в интересах субъектов страны.
«Пилотным регионом для формирования студенческих экспедиций может стать Воронежская область», — отметили в правительстве.