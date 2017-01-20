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16:03 (мск), источник: РБК

Кремль заявил об отсутствии у Путина планов смотреть инаугурацию Трампа

Президент России Владимир Путин «ознакомится в новостном формате» с церемонией инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, но смотреть ее в прямом эфире не планирует.

Источник: Reuters
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Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

П​ри этом Песков назвал инаугурацию «главной мировой новостью» дня, но отметил, что это «достаточно продолжительное мероприятие», поэтому времени на ее просмотр у президента нет.

Ранее Песков в интервью корреспонденту Би-би-си говорил о том, что в Кремле во время церемонии инаугурации будут отмечать «наш христианский праздник» Крещение и «купаться в ледяной воде».

Инаугурация Трампа пройдет у стен Конгресса на Капитолийском холме в Вашингтоне, в пятницу, 20 января, в 20:00 по московскому времени.

Комментарии
6
А Б
За довольно продолжительный период времени Песков наконец-то сказал что-то действительно вразумительное, а именно то, что инаугурация нового президента США является главной мировой новостью. Это есть ни что иное, как прямое признание того, что США сегодня являются ведущей державой мира.
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СЕРГЕЙ АНТОШКИН
все будут смотреть....сказали смотреть - значит смотреть!! по всем каналам запустят и до утра а с утра "лебединое озеро"
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александр зыков
Смотреть не будет , ну и ладно , но зачем говорить об этом вслух , это же невежливо , а поздравить собирается ? Честно говоря "купаться в ледяной воде" , не такое уж и важное действо , можно было про это не сообщать , все и так в курсе очередного мракобесия , сто лет не купались , а теперь вдруг срочно побежали купаться , просто смешно , как у нас любят прететенькивать перед всякой ерундой .
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