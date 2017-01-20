Кремль заявил об отсутствии у Путина планов смотреть инаугурацию Трампа

Присяга, обед и балы: как проходит инаугурация президентов в США

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

П​ри этом Песков назвал инаугурацию «главной мировой новостью» дня, но отметил, что это «достаточно продолжительное мероприятие», поэтому времени на ее просмотр у президента нет.

Ранее Песков в интервью корреспонденту Би-би-си говорил о том, что в Кремле во время церемонии инаугурации будут отмечать «наш христианский праздник» Крещение и «купаться в ледяной воде».

Инаугурация Трампа пройдет у стен Конгресса на Капитолийском холме в Вашингтоне, в пятницу, 20 января, в 20:00 по московскому времени.