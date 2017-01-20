Кремль заявил об отсутствии у Путина планов смотреть инаугурацию Трампа
Президент России Владимир Путин «ознакомится в новостном формате» с церемонией инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, но смотреть ее в прямом эфире не планирует.
Президент России Владимир Путин «ознакомится в новостном формате» с церемонией инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, но смотреть ее в прямом эфире не планирует.
Об этом заявил журналистам
При этом Песков назвал инаугурацию «главной мировой новостью» дня, но отметил, что это «достаточно продолжительное мероприятие», поэтому времени на ее просмотр у президента нет.
Ранее Песков в интервью корреспонденту
Инаугурация Трампа пройдет у стен Конгресса на Капитолийском холме в Вашингтоне, в пятницу, 20 января, в 20:00 по московскому времени.