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17:48 (мск), источник: Интерфакс

В московской мэрии опровергли сообщения о массовых проверках приемных семей

Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Информация о тотальных проверках приемных семей в Москве не соответствует действительности, заявил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

Источник: Reuters

«В социальных сетях широко обсуждается вопрос о якобы имевшем место поручении органам опеки и социальным службам организовать массовую проверку приемных семей. Хочу заявить, что таких поручений никто не давал. Их в принципе быть не может», — сказал Петросян.

Все органы опеки работают в плановом режиме и осуществляют контроль за приемными семьями, так как этого требуют нормы законодательства.
Владимир ПетросянРуководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения

По словам Петросяна, городские власти с большим уважением относятся ко всем приемным семьям и впредь будут продолжать поддерживать их.

«Один исключительный случай (разрыв договора опекунства с приемной семьей Светланы Дель из Зеленограда — ИФ) не дает нам повода устраивать “маски-шоу” для наших приемных семей», — подчеркнул Петросян.

Он также назвал ошибочными предположения о том, что детей из приемных семей отбирают, чтобы заполнить ими детские дома.

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«За последние пять лет городом на различные формы семейного воспитания было устроено почти 12 тысяч детей. Только в 2016 году 1868 ребятишек было устроено в семьи, при этом за весь год в Москве из приемных семей не изъяли ни одного ребенка», — отметил Петросян.

«Если на 1 января 2012 года у нас было 590 приемных семей, то сейчас их 2656, цифры и факты говорят сами за себя! У нас нет задачи загружать детские дома, мы передаем детей в семьи, было 47 детдомов, а теперь стало 29», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, часть из которых инфицированы ВИЧ. Поводом стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. Органы опеки Зеленограда и сотрудники полиции приняли решение временно изолировать детей для проверки фактов жестокого обращения. Ребенок, у которого были обнаружены следы побоев, был доставлен в медицинское учреждение, где факты подтвердились.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении приемного отца по статье 116 УК РФ («Побои»). Кроме того, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки, которые не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Всего в семье Дель проживали 13 детей — 8 приемных, четверо усыновленных и один кровный ребенок.

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