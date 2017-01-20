Управление образования Екатеринбурга повысят до департамента
Если депутаты одобрят.
Если депутаты одобрят.
Дума Екатеринбурга на заседании 24 января рассмотрит проект о преобразовании в департамент городского управления образования, передает «Уралинформбюро».
Согласно инициативе, внести корректировки необходимо в 2 предыдущих решения депутатского корпуса — о структуре администрации уральской столицы и самом горобразе.
Чем вызвана необходимость изменений, не уточняется. Однако пояснительная записка гласит, что они не потребуют дополнительных денежных трат.
Следует отметить, что попытка трансформировать управление образования Екатеринбурга в департамент предпринималась несколько лет назад, но не получила поддержки местных депутатов.