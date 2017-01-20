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16:02 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Управление образования Екатеринбурга повысят до департамента

Если депутаты одобрят.

Источник: УралИнформБюро

Дума Екатеринбурга на заседании 24 января рассмотрит проект о преобразовании в департамент городского управления образования, передает «Уралинформбюро».

Согласно инициативе, внести корректировки необходимо в 2 предыдущих решения депутатского корпуса — о структуре администрации уральской столицы и самом горобразе.

Чем вызвана необходимость изменений, не уточняется. Однако пояснительная записка гласит, что они не потребуют дополнительных денежных трат.

Следует отметить, что попытка трансформировать управление образования Екатеринбурга в департамент предпринималась несколько лет назад, но не получила поддержки местных депутатов.

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