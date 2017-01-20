Депутаты Заксобрания призывают мэрию Екатеринбурга почистить город
Прежде чем выписывать штрафы.
Прежде чем выписывать штрафы.
Новость о начале работы в мэрии Екатеринбурга муниципальной комиссии по выписыванию штрафов автовладельцам за неоплаченные парковки озадачила областных парламентариев. По их мнению, прежде следовало бы разобраться со снегом на городских дорогах, сообщает «Уралинформбюро».
«Город завален снегом, а людей опять заставляют за
Ранее екатеринбургский защитник прав автомобилистов Дмитрий Ларионов сообщил на своей странице в Facebook, что мэрия начала рассылать первые уведомления о штрафах. Паркоматы два года простояли без дела — муниципалитет не мог договориться с ГИБДД, кто и как будет привлекать неплательщиков. Решение приняли в конце 2016 года, и с 1 января спецкомиссия приступила к отправке «писем счастья».