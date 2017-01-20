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16:22 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Депутаты Заксобрания призывают мэрию Екатеринбурга почистить город

Прежде чем выписывать штрафы.

Новость о начале работы в мэрии Екатеринбурга муниципальной комиссии по выписыванию штрафов автовладельцам за неоплаченные парковки озадачила областных парламентариев. По их мнению, прежде следовало бы разобраться со снегом на городских дорогах, сообщает «Уралинформбюро».

«Город завален снегом, а людей опять заставляют за что-то платить. Причем даже на этих платных парковках сугробы местами лежат. И прежде чем вводить штрафы, следовало бы расчистить дороги, чтобы не вызывать очередную волну недовольства. В конце концов, вопрос даже не в том, плохо или хорошо взимать деньги за парковки — вопрос в том, что сначала следовало бы на них прибраться», — прокомментировал новшество депутат Заксобрания Евгений Зяблицев.

Ранее екатеринбургский защитник прав автомобилистов Дмитрий Ларионов сообщил на своей странице в Facebook, что мэрия начала рассылать первые уведомления о штрафах. Паркоматы два года простояли без дела — муниципалитет не мог договориться с ГИБДД, кто и как будет привлекать неплательщиков. Решение приняли в конце 2016 года, и с 1 января спецкомиссия приступила к отправке «писем счастья».

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