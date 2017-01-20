Полторак рассказал, когда могут провести следующую мобилизацию
Министр обороны Украины Степан Полторак выразил надежду на то, что будущая обстановка в Украине позволит больше не проводить мобилизацию в вооруженные силы.
Министр обороны Украины Степан Полторак выразил надежду на то, что будущая обстановка в Украине позволит больше не проводить мобилизацию в вооруженные силы.
Об этом он заявил сегодня на совместной
«Я очень надеюсь на то, что обстановка, которая сегодня существует в Украине, будущая обстановка, позволит нам не проводить вообще мобилизацию… Если ситуация будет значительно затруднена в зоне проведения Антитеррористической операции или будет осуществлена открытая агрессия против Украины, мы будем вынуждены такую мобилизацию проводить», — сказал он.
Полторак напомнил, что по итогам 2016 года, было заключено около 70 тыс. контрактов с военнослужащими.