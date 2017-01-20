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16:21 (мск), источник: РБК - Украина

Полторак рассказал, когда могут провести следующую мобилизацию

Министр обороны Украины Степан Полторак выразил надежду на то, что будущая обстановка в Украине позволит больше не проводить мобилизацию в вооруженные силы.

Источник: AP 2016

Об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Майклом Фэллоном, передает корреспондент РБК-Украина.

«Я очень надеюсь на то, что обстановка, которая сегодня существует в Украине, будущая обстановка, позволит нам не проводить вообще мобилизацию… Если ситуация будет значительно затруднена в зоне проведения Антитеррористической операции или будет осуществлена открытая агрессия против Украины, мы будем вынуждены такую мобилизацию проводить», — сказал он.

Полторак напомнил, что по итогам 2016 года, было заключено около 70 тыс. контрактов с военнослужащими.

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