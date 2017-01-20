Аксенов отправил в отставку пять руководителей Госкомлеса Крыма

Документы опубликованы на сайте Совета министров РК.

В соответствии с указами четверо чиновников ранее занимали должность заместителя председателя Госкомлеса Крыма (Иван Магда, Сергей Савич, Эскендер Мустафаев, Павел Ивлев), а один — пост первого заместителя главы Госкомлеса (Владимир Капитонов).

Как следует из текстов указов, Капитонов, Магда, Савич, Мустафаев переведены в министерство экологии и природных ресурсов Крыма. А Ивлеву положена компенсация в размере четырехмесячного денежного содержания.

Как сообщал РИА Новости (Крым), в ноябре 2016 года глава Республики Сергей Аксенов поручил ликвидировать Государственный комитет по лесному и охотничьему хозяйству. Позже министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев заявил, что ликвидация Госкомлеса не приведет к тому, что люди останутся без работы, поскольку весь административный персонал полностью перейдет в министерство.