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16:24 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов отправил в отставку пять руководителей Госкомлеса Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указы об увольнении пятерых сотрудников ликвидированного ранее Государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству Республики Крым.

Источник: РИА "Новости"

Документы опубликованы на сайте Совета министров РК.

В соответствии с указами четверо чиновников ранее занимали должность заместителя председателя Госкомлеса Крыма (Иван Магда, Сергей Савич, Эскендер Мустафаев, Павел Ивлев), а один — пост первого заместителя главы Госкомлеса (Владимир Капитонов).

Как следует из текстов указов, Капитонов, Магда, Савич, Мустафаев переведены в министерство экологии и природных ресурсов Крыма. А Ивлеву положена компенсация в размере четырехмесячного денежного содержания.

Как сообщал РИА Новости (Крым), в ноябре 2016 года глава Республики Сергей Аксенов поручил ликвидировать Государственный комитет по лесному и охотничьему хозяйству. Позже министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев заявил, что ликвидация Госкомлеса не приведет к тому, что люди останутся без работы, поскольку весь административный персонал полностью перейдет в министерство.

Комментарии
1
Владимир Воробьев
"Шило на мыло"... Такое впечатление складывается, что армия чиновников растёт, растёт... Бумаг становится больше и больше, а результатов работы всё меньше и меньше. И это касается практически всех отраслей... печально, но факт.
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