Нижегородская администрация в ответ на заявление СК сообщила о непричастности к организаторам «концлагеря для собак»

«Официально заявляем, что администрация Московского района, других семи районов города и администрация Нижнего Новгорода не имели и не имеют каких-либо контрактных отношений с этой организацией, бюджетные средства на ее деятельность по отлову собак не выделялись. Из открытых источников, сообщений нижегородских СМИ в ноябре прошлого года стало известно, что контракт на отлов, временное содержание, учет, эвтаназию и утилизацию бесхозяйных животных с ООО “ЭБС” в 2016 году был подписан администрацией города Дзержинска», — сообщили в администрации города в ответ на информацию СК РФ о доследственной проверке в отношении администрации района Нижнего Новгорода.

«Обращаем внимание, что администрация Нижнего Новгорода в работе по регулированию численности безнадзорных животных с 2014 года сотрудничает только с ООО “Зоозащита-НН”, которая практикует так называемый “возвратный” метод: отлов, стерилизацию, вакцинацию от бешенства, лечение и возврат в среду обитания. Параллельно ведется работа по передаче бездомных животных в семьи нижегородцев и для охраны на предприятия. Только в 2016 году в Нижнем Новгороде больше 550 бездомных собак и кошек обрели новых хозяев», — добавили в управление по работе со СМИ горадминистрации Нижнего Новгорода.

Напомним, в декабре 2016 года ООО «Зоозащита НН» открыло в Нижнем Новгороде современный приют для животных. Московский районный суд Нижнего Новгорода рассматривает административный иск комитета госветнадзора региона о запрете деятельности ООО «ЭБС» из-за нарушений при отлове и содержании бездомных собак. Дело поступило в суд 21 декабря 2016 года. Кроме того в ноябре 2016 года по факту жестокого обращения с животными в нижегородском пункте временного содержания полицией возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в начале ноября 2016 года активистами был обнаружен склад, который арендует ООО «ЭБС», где содержалось более 20 собак с признаками истощения и несколько трупов животных. Указанная организация работала по муниципальному контракту с администрацией Дзержинска Нижегородской области.