Фискальная служба отстранила все руководство Львовской таможни

Государственная фискальная служба временно отстранила от выполнения обязанностей все руководство Львовской таможни после задержания во время вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 15 тысяч долларов исполняющего обязанности заместителя начальника Львовской таможни Юрия Борисова, сообщается на сайте ГФС.

Согласно сообщению, руководство Львовской таможни отстранено на время проведения служебного расследования.

Как сообщал УНИАН, во Львове военной прокуратурой Львовского гарнизона совместно с оперативниками Нацполиции вчера, 19 января, задержан во время вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 15 тыс. долларов исполняющий обязанности заместителя начальника Львовской таможни.

В 2016 году управление внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины открыло 506 уголовных производств в отношении сотрудников службы, из которых 97 — по фактам взяточничества.