Коррекция «пакета Яровой» сократит расходы на его исполнение в 50 раз

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Коррекция антитеррористического пакета законов (так называемого «пакета Яровой») сократит расходы на его исполнение в 50 раз, следует из сообщения Минкомсвязи.

Без доработки закона — при обязательном сохранении всего трафика — затраты могли составить до 5 трлн рублей.

Волин также сообщил, что Минкомсвязь договорилась с силовыми ведомствами о снижении в 10 раз объема трафика, который необходимо хранить согласно «пакету Яровой».

Затраты операторов связи на реализацию «пакета Яровой» при сокращенном объеме хранения трафика могут составить 100 млрд рублей, заявил ранее замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин на заседании экспертной рабочей группы по вопросу отмены «пакета Яровой».

В частности, предлагается отменить хранение «избыточной информации» — интернет-видео, IP-TV, торрентов и ряд других очень тяжелых для хранения информационных ресурсов.

Ранее председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что исполнение «пакета Яровой» требует «огромных триллионов вложений.» По его словам, при исполнении закона в том виде, который он существует, телекоммуникационные компании будут вынуждены прекратить свое существование.

Пакет антитеррористических законов, подписанный 7 июля президентом России Владимиром Путиным, с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый «тяжелый» контент — изображения, звуки и видеоинформацию — операторы должны хранить 6 месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.