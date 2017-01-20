В Кремле отреагировали на остановку липецкой фабрики Roshen

По словам Пескова, фабрика могла бы продолжать работу, однако сами акционеры приняли иное решение.

«Это решение владельцев, работа там проводилась, и президент делал заявления относительно этого. Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение, это их суверенное решение», — сказал Песков.

Напомним, сегодня утром липецкая фабрика Roshen заявила об остановке производства.