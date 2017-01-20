В Кремле отреагировали на остановку липецкой фабрики Roshen
Решение об остановке работы фабрики Roshen в Липецке (Россия) является суверенным решением самих акционеров. Об этом на брифинге заявил
Решение об остановке работы фабрики Roshen в Липецке (Россия) является суверенным решением самих акционеров. Об этом на брифинге заявил
По словам Пескова, фабрика могла бы продолжать работу, однако сами акционеры приняли иное решение.
«Это решение владельцев, работа там проводилась, и президент делал заявления относительно этого. Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение, это их суверенное решение», — сказал Песков.
Напомним, сегодня утром липецкая фабрика Roshen заявила об остановке производства.