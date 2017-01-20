Протестующие и приглашенные на инаугурацию Трампа заполняют центр Вашингтона
Безопасность в городе обеспечивают тысячи сотрудников правоохранительных служб и солдаты Национальной гвардии.
Безопасность в городе обеспечивают тысячи сотрудников правоохранительных служб и солдаты Национальной гвардии.
ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Центральные улицы Вашингтона и пространство перед Капитолием — зданием американского Конгресса — уже почти полностью заполнились людьми, пришедшими на инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Главная улица города —
Набор лозунгов стандартный: «Нет фашизму!», «Доверяйте женщинам!», «Будь президентом для всех!». Активисты ведут себя весьма активно, скандируя и распевая песни, но никакой агрессии в их действиях на чувствуется.
Тем временем к самому Конгрессу подтягиваются те, кому посчастливилось достать билет на церемонию, они смогут наблюдать за инаугурацией с сидений на Капитолийском холме. В основном это журналисты и самые преданные сторонники Республиканской партии, активно участвовавшие в предвыборных акциях и получившие приглашения от сенаторов и конгрессменов своих штатов.
Безопасность в городе обеспечивают тысячи сотрудников различных правоохранительных служб и солдаты Национальной гвардии США. Их бронеавтомобили можно заметить еще за несколько станций метро от центра.
Полицейские сосредоточены у
Офицеры морской пехоты в парадной форме помогают гостям занять свои места.