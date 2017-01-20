Протестующие и приглашенные на инаугурацию Трампа заполняют центр Вашингтона

ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Центральные улицы Вашингтона и пространство перед Капитолием — зданием американского Конгресса — уже почти полностью заполнились людьми, пришедшими на инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Главная улица города — Пенсильвания-авеню — полностью оцеплена, именно по ней уже после церемонии пройдет торжественный парад. На прилегающих к ней дорогах у контрольно-пропускных пунктов собрались сотни протестующих, которым будет разрешено наблюдать за шествием с тротуара.

Набор лозунгов стандартный: «Нет фашизму!», «Доверяйте женщинам!», «Будь президентом для всех!». Активисты ведут себя весьма активно, скандируя и распевая песни, но никакой агрессии в их действиях на чувствуется.

Тем временем к самому Конгрессу подтягиваются те, кому посчастливилось достать билет на церемонию, они смогут наблюдать за инаугурацией с сидений на Капитолийском холме. В основном это журналисты и самые преданные сторонники Республиканской партии, активно участвовавшие в предвыборных акциях и получившие приглашения от сенаторов и конгрессменов своих штатов.

Безопасность в городе обеспечивают тысячи сотрудников различных правоохранительных служб и солдаты Национальной гвардии США. Их бронеавтомобили можно заметить еще за несколько станций метро от центра.

Полицейские сосредоточены у Пенсильвания-авеню, на улицах также работает большое число сотрудников в штатском. Ближе к Капитолию расположились отряды для предотвращения массовых беспорядков, в руках они держат пластиковые щиты.

Офицеры морской пехоты в парадной форме помогают гостям занять свои места.