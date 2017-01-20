Иван Огородов после работы в Минсельхозе планирует отдохнуть
Глава Минсельхоза Иван Огородов, чья кандидатура сегодня не была озвучена в составе нового краевого правительства, сообщил «Ъ», что после ухода в отставку планирует отдохнуть.
Глава Минсельхоза Иван Огородов, чья кандидатура сегодня не была озвучена в составе нового краевого правительства, сообщил «Ъ», что после ухода в отставку планирует отдохнуть.
При этом он не стал комментировать причины своей отставки. Собеседник в администрации губернатора сообщил, что среди основных причин, побудивших губернатор сменить главу Минсельхоза является сложная финансовая ситуация с свинокомплексом «Пермский».