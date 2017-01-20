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18:15 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Швейцария в «ближайшие недели» переведет Украине первый транш на $100 млн

Согласно заявления швейцарского правительства, уже в ближайшие недели первый кредитный транш на 100 миллионов долларов будет направлен в Национальный банк Украины.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Власти Швейцарии в пятницу заявили о готовности в ближайшее время перевести Украине первый кредитный транш на сумму в 100 миллионов долларов, говорится в опубликованном заявлении на сайте швейцарского правительства.

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«Первый кредитный транш на 100 миллионов долларов будет направлен в Национальный банк Украины в ближайшие недели», — говорится в сообщении.

Федеральный совет Швейцарии в феврале 2015 года после консультаций с Национальным банком Швейцарии решил, что страна будет участвовать «в международной координации по денежной помощи Украине», отмечается в сообщении.

Весной 2016 года центробанки Украины и Швейцарии заключили двусторонний договор о предоставлении Киеву кредита на 200 миллионов долларов, которые пойдут на пополнение международных резервов Украины.

Пресс-служба Порошенко во вторник сообщила, что первый транш будет предоставлен до конца января. Сроки были оговорены в ходе встречи президентов Украины и Швейцарии Петра Порошенко и Дорис Лойтхард на полях Всемирного экономического форума в Давосе. В ходе встречи Порошенко и Лойтхард также констатировали положительную динамику двухстороннего инвестиционного сотрудничества.

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