Россия и Сирия подписали соглашение о расширении российской базы в Тартусе

Соглашение будет действовать в течение 49 лет и «автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие», указано в документе.

При этом максимальное количество российских военных кораблей, которым разрешено одновременное нахождение в пункте материально-технического обеспечения, — 11 единиц, включая корабли с ядерной энергетической установкой.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о соглашении с Сирией о расширении территории пункта обеспечения ВМФ в сирийском городе Тартус 23 декабря 2016 года. В январе Минобороны России сообщило о переброске на сирийскую авиабазу Хмеймим четырех штурмовиков Су-25СМ взамен шести фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Предполагается, что в скором времени в Сирию прибудут еще восемь аналогичных штурмовиков, которые заменят основную часть бомбардировочной авиации, находившейся до последнего времени в Сирии.