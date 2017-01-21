Администрация Трампа: кто все эти люди?
Путеводитель по кабинету нового президента США.
Путеводитель по кабинету нового президента США.
20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. За два с лишним месяца переходного периода между выборами и инаугурацией Трамп успел сформировать администрацию. «Медуза» рассказывает о главных фигурах нового правительства США.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, 64 года
Карьера. Руководитель нефтяной компании ExxonMobil (2006−2016), сотрудник Exxon с 1975 года.
Что о нем нужно знать. Тиллерсон, будучи главной ExxonMobil, не раз вел дела с Россией и даже выступал против санкций в отношении российских компаний. Он кавалер российского ордена Дружбы. Люди, которым приходилось иметь дело с Тиллерсоном, называли его «первоклассным корпоративным дипломатом»; его заслуги признает и американская либеральная пресса, в основном критикующая будущий кабинет Трампа.
На слушаниях в Сенате, где утверждалась кандидатура будущего госсекретаря, Тиллерсон показал обширные познания в мировой дипломатии и показал куда более строгое отношение к России, чем можно было ожидать — а также заявил, что у России нет права претендовать на Крым.
Цитата. «Мы вряд ли будем друзьями [с Россией]. Они не разделяют наши ценности».
Джеймс Мэттис, министр обороны, 66 лет
Карьера. Отставной генерал, глава Объединенного командования вооруженных сил США (2011−2013), участник войн в Персидском заливе, Афганистане, Ираке.
Что о нем нужно знать. У Мэттиса множество прозвищ, одно из них — Бешеный пес. Мэттис холостяк, он из тех, про кого говорят: женат на своей службе (однажды, будучи в звании бригадного генерала, Мэттис сменил на боевом дежурстве обычного майора в Рождество, чтобы тот мог отметить праздник с семьей). Он стал первым за долгое время кадровым военным во главе Пентагона, хотя по традиции на эту должность назначают гражданских.
Мэттиса хвалят за стратегическое мышление, преданность службе и невероятные лидерские качества, но критикуют за чрезмерную жестокость и безжалостность по отношению к противнику и даже обвиняют в военных преступлениях.
Цитата. «Я уверен, мы должны сфокусироваться на том, чтобы наша армия была настолько смертоносной на поле боя, что столкновение с ней стало бы для противника самым длинным и ужасным днем».
Джефф Сешнс, генеральный прокурор, 70 лет
Карьера. Сенатор от Алабамы (1997−2016), генеральный прокурор Алабамы (1995−1997), прокурор с 1975 года.
Что о нем нужно знать. Сешнс — крайне консервативный политик и последовательный противник нелегальной миграции (и легальной тоже). Его обвиняют в расизме — по слухам, Сешнс положительно отзывался о
The New York Times называет его «жнецом душ Алабамы» за то, что Сешнс часто просил высшей меры наказания, в том числе и в спорных случаях, когда судили людей с психическими отклонениями. Сешнс — противник легализации марихуаны и однополых браков.
Цитата: «Я не поддерживаю предложение запретить мусульманам как религиозной группе приезжать в США и не верю в его необходимость».
Стив Мнучин, министр финансов, 54 года
Карьера. Около 20 лет в банке Goldman Sachs. После увольнения в 2002 году — руководитель
Что о нем нужно знать. Мнучин — настоящий бизнесмен, политические пристрастия которого меняются в зависимости от того, что ему выгодно в данный момент. Он никогда не занимался политикой, но регулярно жертвовал политикам — и республиканцам, и демократам. Во время кризиса 2007−2008 годов он купил банк OneWest, на балансе которого было множество ипотечных кредитов; эту финансовую организацию критиковали за необоснованные выселения заемщиков, которые не могли больше платить по ипотеке. Мнучин руководил сбором денег на кампанию Трампа, за что и попросил себе пост в администрации. «Медуза» подробно рассказывала о карьере Мнучина.
Цитата: (В ответ на вопрос о продлении санкций против России). «На сто процентов [поддержу]. И я думаю, что избранный президент ясно дал понять, что поменяет санкции только в случае, если это будет выгодно, и мы получим
Уилбур Росс, министр торговли, 79 лет
Карьера. 25 лет в банке Rotschild, с начала 2000-х — собственный инвестиционный фонд. В 1990-х Росс работал в инвестиционном фонде США—Россия, основанном администрацией Билла Клинтона.
Что о нем нужно знать. Росс — известный специалист по спасению банкротящихся компаний (и дальнейшей перепродаже). Он почти 30 лет назад помог Трампу, который в то время в очередной раз был на грани банкротства, сохранить казино в
Цитата: «Я немного удивлен, что мы, создатели интернета, этого огромного рынка, не имеем никакого голоса в управлении интернетом. <…> Не знаю, что мы с этим можем сделать сейчас. Если
Джон Келли, министр национальной безопасности, 66 лет
Карьера. Еще один военный в администрации Трампа с 40-летним опытом службы и тремя командировками в Ирак. Начальник Южного командования США (2012−2016).
Что о нем нужно знать. Келли открыто критиковал решение Барака Обамы разрешить женщинам служить в армии. В 2010 году он потерял сына — 29-летний Роберт Келли наступил на мину в Афганистане; Джон Келли — самый высокопоставленный военный в США, ребенок которого погиб на службе. Келли считает необоснованной критику в адрес тюрьмы Гуантанамо и называет ее образцом для других тюрем, хотя не считает, что пытки эффективны. В 2014-м он говорил, что считает мигрантов из Мексики серьезной угрозой для США.
Цитата. «Я не думаю, что мы
Майк Помпео, директор ЦРУ, 53 года
Карьера. Выпускник академии
Что о нем нужно знать. Помпео — критик исторического соглашения о ядерной программе Ирана, противник закрытия Гуатанамо. Он выступает за массовый сбор данных в интернете и критикует закон, ограничивший права американских спецслужб в этой сфере. Помпео выступал в защиту администрации Джорджа
Цитата: «Эти мужчины и женщины — не мучители, а патриоты. Правила [допросов с применением насилия] соответствовали и закону, и конституции».
Рик Перри, министр энергетики, 66 лет
Карьера. Губернатор Техаса (2000−2015), до 1989 года был членом Демократической партии, от которой избирался на различные должности.
Что о нем нужно знать. В 2011 году Перри призывал ликвидировать министерство энергетики (но затем раскаивался в своих словах). По данным The New York Times, когда Трамп предложил бывшему губернатору должность, Перри подумал, что будет
Цитата: «Мои заявления пятилетней давности о том, что министерство энергетики нужно ликвидировать, не отражают моих мыслей сейчас. В действительности, после того, как мне рассказали о многих важных функциях министерства энергетики, я сожалею, что предлагал его ликвидировать».
Бетси ДеВос, министр образования, 59 лет
Карьера. ДеВос руководит инвестиционной компанией WindQuiest, которая вкладывается в альтернативную энергетику и высокие технологии. Семья ДеВос связана с корпорацией Amway.
Что о ней нужно знать. ДеВос — одна из ключевых фигур в Республиканской партии,
Фонд матери ДеВос обвиняли в финансировании организаций, выступающих против
Цитата: (Отвечая на вопрос об оружии в школах). «Я сошлюсь на сенатора [Майка] Энзи и ту [обнесенную забором для защиты от медведей] школу в Вайоминге. Я думаю, в этом случае я могу представить оружие в школе для защиты от возможных нападений гризли».
Павел Борисов