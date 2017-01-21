Администрация Трампа: кто все эти люди?

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20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. За два с лишним месяца переходного периода между выборами и инаугурацией Трамп успел сформировать администрацию. «Медуза» рассказывает о главных фигурах нового правительства США. Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, 64 года

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Карьера. Руководитель нефтяной компании ExxonMobil (2006−2016), сотрудник Exxon с 1975 года. Что о нем нужно знать. Тиллерсон, будучи главной ExxonMobil, не раз вел дела с Россией и даже выступал против санкций в отношении российских компаний. Он кавалер российского ордена Дружбы. Люди, которым приходилось иметь дело с Тиллерсоном, называли его «первоклассным корпоративным дипломатом»; его заслуги признает и американская либеральная пресса, в основном критикующая будущий кабинет Трампа. На слушаниях в Сенате, где утверждалась кандидатура будущего госсекретаря, Тиллерсон показал обширные познания в мировой дипломатии и показал куда более строгое отношение к России, чем можно было ожидать — а также заявил, что у России нет права претендовать на Крым. Цитата. «Мы вряд ли будем друзьями [с Россией]. Они не разделяют наши ценности». Джеймс Мэттис, министр обороны, 66 лет

Источник: Reuters

Карьера. Отставной генерал, глава Объединенного командования вооруженных сил США (2011−2013), участник войн в Персидском заливе, Афганистане, Ираке. Что о нем нужно знать. У Мэттиса множество прозвищ, одно из них — Бешеный пес. Мэттис холостяк, он из тех, про кого говорят: женат на своей службе (однажды, будучи в звании бригадного генерала, Мэттис сменил на боевом дежурстве обычного майора в Рождество, чтобы тот мог отметить праздник с семьей). Он стал первым за долгое время кадровым военным во главе Пентагона, хотя по традиции на эту должность назначают гражданских. Мэттиса хвалят за стратегическое мышление, преданность службе и невероятные лидерские качества, но критикуют за чрезмерную жестокость и безжалостность по отношению к противнику и даже обвиняют в военных преступлениях. Цитата. «Я уверен, мы должны сфокусироваться на том, чтобы наша армия была настолько смертоносной на поле боя, что столкновение с ней стало бы для противника самым длинным и ужасным днем». Джефф Сешнс, генеральный прокурор, 70 лет

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Карьера. Сенатор от Алабамы (1997−2016), генеральный прокурор Алабамы (1995−1997), прокурор с 1975 года. Что о нем нужно знать. Сешнс — крайне консервативный политик и последовательный противник нелегальной миграции (и легальной тоже). Его обвиняют в расизме — по слухам, Сешнс положительно отзывался о Ку-Клукс-Клане, хотя генпрокурор эти обвинения категорически отвергает. Более того, будучи генпрокурором Алабамы, он просил смертной казни для лидера ККК. The New York Times называет его «жнецом душ Алабамы» за то, что Сешнс часто просил высшей меры наказания, в том числе и в спорных случаях, когда судили людей с психическими отклонениями. Сешнс — противник легализации марихуаны и однополых браков. Цитата: «Я не поддерживаю предложение запретить мусульманам как религиозной группе приезжать в США и не верю в его необходимость». Стив Мнучин, министр финансов, 54 года

Источник: Reuters

Карьера. Около 20 лет в банке Goldman Sachs. После увольнения в 2002 году — руководитель хедж-фондов, финансист, продюсер многих голливудских фильмов. Что о нем нужно знать. Мнучин — настоящий бизнесмен, политические пристрастия которого меняются в зависимости от того, что ему выгодно в данный момент. Он никогда не занимался политикой, но регулярно жертвовал политикам — и республиканцам, и демократам. Во время кризиса 2007−2008 годов он купил банк OneWest, на балансе которого было множество ипотечных кредитов; эту финансовую организацию критиковали за необоснованные выселения заемщиков, которые не могли больше платить по ипотеке. Мнучин руководил сбором денег на кампанию Трампа, за что и попросил себе пост в администрации. «Медуза» подробно рассказывала о карьере Мнучина. Цитата: (В ответ на вопрос о продлении санкций против России). «На сто процентов [поддержу]. И я думаю, что избранный президент ясно дал понять, что поменяет санкции только в случае, если это будет выгодно, и мы получим что-то взамен, например в области ядерных вооружений или чего-то другого». Уилбур Росс, министр торговли, 79 лет

Источник: Reuters

Карьера. 25 лет в банке Rotschild, с начала 2000-х — собственный инвестиционный фонд. В 1990-х Росс работал в инвестиционном фонде США—Россия, основанном администрацией Билла Клинтона. Что о нем нужно знать. Росс — известный специалист по спасению банкротящихся компаний (и дальнейшей перепродаже). Он почти 30 лет назад помог Трампу, который в то время в очередной раз был на грани банкротства, сохранить казино в Атлантик-Сити. Росс — самый богатый (и самый пожилой) член кабинета Трампа, его состояние оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Как и многие другие члены команды Трампа, Росс никогда не занимал государственных постов. Он выступает за пересмотр торговых соглашений с партнерами США, в первую очередь с Китаем. Цитата: «Я немного удивлен, что мы, создатели интернета, этого огромного рынка, не имеем никакого голоса в управлении интернетом. <…> Не знаю, что мы с этим можем сделать сейчас. Если какое-то решение есть, если реалистичная альтернатива появится, то я буду крайне заинтересован». Джон Келли, министр национальной безопасности, 66 лет

Источник: AP 2016

Карьера. Еще один военный в администрации Трампа с 40-летним опытом службы и тремя командировками в Ирак. Начальник Южного командования США (2012−2016). Что о нем нужно знать. Келли открыто критиковал решение Барака Обамы разрешить женщинам служить в армии. В 2010 году он потерял сына — 29-летний Роберт Келли наступил на мину в Афганистане; Джон Келли — самый высокопоставленный военный в США, ребенок которого погиб на службе. Келли считает необоснованной критику в адрес тюрьмы Гуантанамо и называет ее образцом для других тюрем, хотя не считает, что пытки эффективны. В 2014-м он говорил, что считает мигрантов из Мексики серьезной угрозой для США. Цитата. «Я не думаю, что мы когда-либо должны подходить к тому, что в понимании нас, американцев, находится за гранью методов допроса». Майк Помпео, директор ЦРУ, 53 года

Источник: AP 2016

Карьера. Выпускник академии Вест-Поинт и Гарварда, участвовал в войне в Персидском заливе. После службы основал компанию-производителя деталей для военной авиации, в 2010 году избрался в Конгресс, где вошел в комитет по разведслужбам и в подкомитет по делам ЦРУ. Что о нем нужно знать. Помпео — критик исторического соглашения о ядерной программе Ирана, противник закрытия Гуатанамо. Он выступает за массовый сбор данных в интернете и критикует закон, ограничивший права американских спецслужб в этой сфере. Помпео выступал в защиту администрации Джорджа Буша-младшего, когда вышел доклад Сената о пытках в тайных тюрьмах ЦРУ. Цитата: «Эти мужчины и женщины — не мучители, а патриоты. Правила [допросов с применением насилия] соответствовали и закону, и конституции». Рик Перри, министр энергетики, 66 лет

Источник: Reuters

Карьера. Губернатор Техаса (2000−2015), до 1989 года был членом Демократической партии, от которой избирался на различные должности. Что о нем нужно знать. В 2011 году Перри призывал ликвидировать министерство энергетики (но затем раскаивался в своих словах). По данным The New York Times, когда Трамп предложил бывшему губернатору должность, Перри подумал, что будет кем-то вроде международного представителя нефтегазовой индустрии США, и не знал, что в полномочия министерства энергетики в первую очередь входит обслуживание АЭС и забота о ядерных запасах. Сторонники Перри говорят, что его 15-летний опыт руководителя штата со второй крупнейшей экономикой в США позволит легко освоиться в новой должности. Цитата: «Мои заявления пятилетней давности о том, что министерство энергетики нужно ликвидировать, не отражают моих мыслей сейчас. В действительности, после того, как мне рассказали о многих важных функциях министерства энергетики, я сожалею, что предлагал его ликвидировать». Бетси ДеВос, министр образования, 59 лет

Источник: Reuters